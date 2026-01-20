Es desesperante el video del niño de 3 años que tomó lavandina

Luego, para su observación, el menor fue derivado por el Suboficial Subayudante Sebastián Bandura, al Hospital local.

“Una vez ingresado a la guardia pediátrica, el niño recibió atención médica especializada y actualmente permanece internado para una evaluación más exhaustiva, bajo el cuidado de su progenitora”, destaca el escrito.

El caso que conmocionó a todo Misiones y que quedó registrado en un video, no es una muestra más de lo que puede suceder en casa ante el descuido de los niños.

video-niño-lavandina

Video: así reanimaron al niño que tomó lavandina