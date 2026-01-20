Es desesperante el video del niño de 3 años que tomó lavandina

Policías de Misiones reanimaron a un niño de 3 años, quien fue trasladado por sus padres a la comisaría en estado inconsciente tras haber ingerido lavandina que halló en un vaso que encontró en su domicilio. El video del rescate se hizo viral y es muy desesperante.
El caso sucedió el lunes a la mañana cuando los adultos llevaron a su hijo a la guardia de la Comisaría Quinta de Oberá luego de constatar que consumió accidentalmente lavandina.
De manera inmediata, el cabo de Policía, Ángel Fabián Knass realizó maniobras de primeros auxilios, lo que permitió que el menor comenzara a reaccionar.
Luego, para su observación, el menor fue derivado por el Suboficial Subayudante Sebastián Bandura, al Hospital local.
“Una vez ingresado a la guardia pediátrica, el niño recibió atención médica especializada y actualmente permanece internado para una evaluación más exhaustiva, bajo el cuidado de su progenitora”, destaca el escrito.
El caso que conmocionó a todo Misiones y que quedó registrado en un video, no es una muestra más de lo que puede suceder en casa ante el descuido de los niños.
Video: así reanimaron al niño que tomó lavandina