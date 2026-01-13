"¡Me rompiste la panza, ya fue hermano!": el video de un robo que terminó muy mal

Según fuentes policiales, dos delincuentes ingresaron al comercio con fines de robo, mientras un tercer integrante de la banda los aguardaba en un vehículo para facilitar la fuga. Los investigadores sospechan que eligieron el lugar por su rápida conexión con autopistas que conducen hacia la provincia de Buenos Aires.

El primero en entrar fue un joven de 23 años, que se acercó sigilosamente por el lado derecho de un camión donde empleados cargaban mercadería. Sorprendió por detrás a uno de los trabajadores, sin advertir que se trataba del custodio. El exefectivo reaccionó, logró desarmarlo y le efectuó un disparo.

Al mismo tiempo, otro ladrón, de 43 años, amenazó a dos empleados: "¡Vos para allá! ¡Quedate ahí! ¡Dame la plata, dame la plata!". Fue en ese momento que el custodio se reincorporó y abrió fuego otra vez, hiriendo al ladrón que comenzó a suplicar.

La causa es investigada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, a cargo de la jueza Bernarda Yamile. El expediente fue caratulado como "tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio en ocasión de robo". Los investigadores analizan si la banda contó con apoyo externo y revisan cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la huida del tercer sospechoso.