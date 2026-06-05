Despega el avión comercial con más alcance del mundo: puede volar sin parar por miles y miles de kilómetros

El modelo base tiene una capacidad de cuatrocientos diez pasajeros y un alcance inicial de dieciséis mil cien kilómetros. Para superar la distancia hacia ciudades lejanas, los ingenieros instalaron un tanque central de combustible trasero que aportó mil ochocientos kilómetros extra de autonomía para realizar trayectos extensos.

El equipo técnico también incorporó sistemas mejorados de refrigeración en las cocinas y optimizó el control térmico de la cabina. El vuelo inicial duró más de tres horas para comprobar la estructura del combustible. Las evaluaciones continuarán hasta conseguir las certificaciones oficiales requeridas para el transporte regular de pasajeros.

Comodidades a bordo

airbus

La configuración interior seleccionada ofrece cuatro clases distintas para el confort durante las extensas jornadas de viaje. Las secciones de primera clase disponen de suites individuales equipadas con puertas corredizas, asientos regulables, pantallas táctiles y armarios. El diseño definitivo busca reducir el cansancio físico de las personas a bordo.

La aerolínea prevé recibir doce unidades de la variante específica durante los próximos meses del año. Mientras tanto, el fabricante francés avanza decididamente en el ensamblaje final del segundo ejemplar. La versión se sumó a las opciones de fuselaje ancho del constructor, que planea variantes de carga estables muy pronto.