Riegos globales del 2026: conflictos armados, desinformación, desigualdad y contaminación

conflictos 2026 Estos son los conflictos que podrían suceder en 2026.

No ofrece predicciones ni sugiere que el futuro esté predeterminado. En cambio, ofrece una gama de posibles futuros con miras a la prevención y la gestión. Hace tres años, la 18.ª edición del Informe de Riesgos Globales consideró la posibilidad de una "policrisis", ya que los riesgos de múltiples ámbitos se desarrollan simultáneamente.

Esta 21.ª edición del Informe de Riesgos Globales explora cómo se está configurando un nuevo orden competitivo y su impacto en múltiples ámbitos de riesgo concurrentes.

Qué riesgos se esperan para el 2026

En un mundo ya debilitado por el aumento de rivalidades, cadenas de suministro inestables y conflictos prolongados, con riesgo de contagios regionales, dicha confrontación conlleva consecuencias globales sistémicas, deliberadas y de gran alcance, lo que aumenta la fragilidad de los Estados.

La centralidad de la confrontación geoeconómica en el panorama de riesgos globales no se limita a 2026, ya que los encuestados la seleccionan como el principal riesgo en el horizonte temporal de dos años.

conficltos años Algunos conflictos sucederán dentro de los próximos 10 años.

La desigualdad fue seleccionada por los encuestados como el riesgo global más interconectado por segundo año consecutivo, seguida de cerca por la recesión económica.

Paralelamente, la desinformación, en segundo lugar en el período de dos años, por debajo de la confrontación geoeconómica, siguen siendo una grave preocupación mundial.

Si bien los riesgos ambientales estarán presentes en los primeros puestos durante los próximos dos años, con los fenómenos meteorológicos extremos en el cuarto puesto y la contaminación en el noveno, los encuestados han reordenado los riesgos globales a corto plazo hacia las crisis geoeconómicas y sociales.