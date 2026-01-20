Riegos globales del 2026: conflictos armados, desinformación, desigualdad y contaminación

Empezó el 2026 y el Informe de Riesgos Globales del Foro Económico Mundial (FEM) advierte la llegada de ciertos riesgos mundiales que podrían suceder este año o en los próximos 10 debido a distintos contextos sociales y económicos. A continuación te contaremos de qué se tratan estos conflictos y por qué sucederá.
Qué es el informe de Riesgos Globales
El informe analiza los riesgos globales a través de tres marcos temporales para ayudar a los responsables de la toma de decisiones a equilibrar las crisis actuales y las prioridades a largo plazo.
Explora los riesgos en el plazo actual o inmediato (en 2026), el corto y medio plazo (hasta 2028) y el largo plazo (hasta 2036). El capítulo 2 explora la gama de implicaciones de estos riesgos y sus interconexiones, a través de seis análisis en profundidad de temas seleccionados.
No ofrece predicciones ni sugiere que el futuro esté predeterminado. En cambio, ofrece una gama de posibles futuros con miras a la prevención y la gestión. Hace tres años, la 18.ª edición del Informe de Riesgos Globales consideró la posibilidad de una "policrisis", ya que los riesgos de múltiples ámbitos se desarrollan simultáneamente.
Esta 21.ª edición del Informe de Riesgos Globales explora cómo se está configurando un nuevo orden competitivo y su impacto en múltiples ámbitos de riesgo concurrentes.
Qué riesgos se esperan para el 2026
En un mundo ya debilitado por el aumento de rivalidades, cadenas de suministro inestables y conflictos prolongados, con riesgo de contagios regionales, dicha confrontación conlleva consecuencias globales sistémicas, deliberadas y de gran alcance, lo que aumenta la fragilidad de los Estados.
La centralidad de la confrontación geoeconómica en el panorama de riesgos globales no se limita a 2026, ya que los encuestados la seleccionan como el principal riesgo en el horizonte temporal de dos años.
La desigualdad fue seleccionada por los encuestados como el riesgo global más interconectado por segundo año consecutivo, seguida de cerca por la recesión económica.
Paralelamente, la desinformación, en segundo lugar en el período de dos años, por debajo de la confrontación geoeconómica, siguen siendo una grave preocupación mundial.
Si bien los riesgos ambientales estarán presentes en los primeros puestos durante los próximos dos años, con los fenómenos meteorológicos extremos en el cuarto puesto y la contaminación en el noveno, los encuestados han reordenado los riesgos globales a corto plazo hacia las crisis geoeconómicas y sociales.