La Dirección de Contingencias Climáticas pronosticó para este miércoles una jornada calurosa en Mendoza, con una máxima estimada de 36°C y una mínima de 22°C. Se espera nubosidad variable y la probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche. Los vientos soplarán del sector sur, rotando luego al noreste. En la zona de cordillera, el cielo se presentará parcialmente nublado.
El pronóstico del tiempo para Mendoza anticipó que desde este miércoles las máximas no bajarán de los 35 y 36 grados
Sigue el calor extremo en Mendoza. Típico de enero. Por la noche se esperan tormentas aisladas
El jueves 22 de enero de 2026, las altas temperaturas persistirán, con una máxima de 36°C y una mínima de 23°C. El día se presentará caluroso con nubosidad variable y no se descartan tormentas aisladas. Los vientos serán moderados del noreste, y también se esperan precipitaciones aisladas, incluyendo la cordillera.
El pronóstico del tiempo día por día
Para el viernes 23 de enero de 2026, el pronóstico indica un día parcialmente nublado con poco cambio en la temperatura. La máxima estimada será de 35°C y la mínima de 23°C. Se prevén vientos moderados del sector sur y un tiempo inestable, con precipitaciones en cordillera.
El sábado 24 de enero de 2026, se espera otra jornada calurosa e inestable, con nubosidad variable y la posibilidad de tormentas hacia la noche. La máxima alcanzará los 36°C, mientras que la mínima descenderá a 20°C. Los vientos serán de dirección variable y habrá precipitaciones en cordillera.
Calor e inestabilidad para los próximos días
Finalmente, el domingo 25 de enero de 2026, se anticipa un día parcialmente nublado con poco cambio en la temperatura, registrando una máxima de 35°C y una mínima de 22°C. Soplarán vientos del noreste y podrían presentarse tormentas aisladas. Las precipitaciones también se harán presentes en la zona de cordillera.