El pronóstico del tiempo para Mendoza anticipó que desde este miércoles las máximas no bajarán de los 35 y 36 grados

El jueves 22 de enero de 2026, las altas temperaturas persistirán, con una máxima de 36°C y una mínima de 23°C. El día se presentará caluroso con nubosidad variable y no se descartan tormentas aisladas. Los vientos serán moderados del noreste, y también se esperan precipitaciones aisladas, incluyendo la cordillera.

guardavidas el carrizal verano calor Pasar la tarde en El Carrizal es una opción muy recomendable para ganarle al calor de Mendoza.

El pronóstico del tiempo día por día

Para el viernes 23 de enero de 2026, el pronóstico indica un día parcialmente nublado con poco cambio en la temperatura. La máxima estimada será de 35°C y la mínima de 23°C. Se prevén vientos moderados del sector sur y un tiempo inestable, con precipitaciones en cordillera.