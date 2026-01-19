Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
Máximas de 36 grados

Pronóstico del tiempo en Mendoza: vuelven el calor y las tormentas de verano

Desde este lunes suben las temperaturas y hacia el miércoles y el fin de semana podrían volver las tormentas. Máximas de hasta 36°C

Redacción de UNO
El pronóstico indica que se vienen días de mucho calor en Mendoza. Imagen ilustrativa.

El pronóstico del tiempo en Mendoza indica que la semana arranca con cielo algo nublado y una suba marcada de la temperatura. Según el anticipo de la Dirección de Contingencias Climáticas, este lunes 19 de enero será una jornada templada a cálida, con vientos moderados del noreste y condiciones de nubosidad parcial en cordillera.

Para este arranque de semana la máxima prevista es de 32°C y la mínima de 17°C. El sol salió a las 6.35 y se pondrá a las 20.35.

Los atardeceres rojos de Mendoza son un clásico de enero. Imagen ilustrativa.

Pronóstico día por día: cuándo aprieta el calor y cuándo se va

El martes 20 se perfila como un escalón más arriba: caluroso, con nubosidad variable y vientos moderados del noreste. En cordillera, se esperan precipitaciones. La temperatura seguirá en alza: 35°C de máxima y 19°C de mínima.

El miércoles 21 aparece como el pico de la semana y con clima más inquieto: caluroso, con nubosidad variable y tormentas, con vientos del sector sur que rotarán al noreste. Se esperan 36°C de máxima y 23°C de mínima, en lo que puede ser una noche difícil para conciliar el sueño.

Sigue el calor y hay alerta por tormentas aisladas para esta semana, de acuerdo al pronóstico del tiempo en Mendoza.

El jueves 22 llega un respiro relativo: estará parcialmente nublado y ventoso, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sur. También se anuncian precipitaciones aisladas. La máxima bajaría a 32°C, con mínima de 23°C.

Para el viernes 23, el pronóstico marca parcial nubosidad y leve ascenso térmico, con vientos leves del este. Se esperan 32°C de máxima y 18°C de mínima.

El pronóstico del tiempo para el fin de semana

El fin de semana vuelve con tensión eléctrica: los modelos muestran un sábado 24 caluroso e inestable, con nubosidad variable y tormentas hacia la noche, con vientos de dirección variable. Otra vez arriba: 36°C de máxima y 19°C de mínima.

Finalmente, el domingo 25 se presentará parcialmente nublado, con descenso de la temperatura y tormentas aisladas, también con vientos de dirección variable. La máxima prevista es de 34°C y la mínima de 22°C.

