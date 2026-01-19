Pronóstico del tiempo en Mendoza: vuelven el calor y las tormentas de verano

El miércoles 21 aparece como el pico de la semana y con clima más inquieto: caluroso, con nubosidad variable y tormentas, con vientos del sector sur que rotarán al noreste. Se esperan 36°C de máxima y 23°C de mínima, en lo que puede ser una noche difícil para conciliar el sueño.

Pronostico del tiempo en Mendoza - lluvias - tormentas - calles inundadas Sigue el calor y hay alerta por tormentas aisladas para esta semana, de acuerdo al pronóstico del tiempo en Mendoza. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

El jueves 22 llega un respiro relativo: estará parcialmente nublado y ventoso, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sur. También se anuncian precipitaciones aisladas. La máxima bajaría a 32°C, con mínima de 23°C.

Para el viernes 23, el pronóstico marca parcial nubosidad y leve ascenso térmico, con vientos leves del este. Se esperan 32°C de máxima y 18°C de mínima.

El pronóstico del tiempo para el fin de semana

El fin de semana vuelve con tensión eléctrica: los modelos muestran un sábado 24 caluroso e inestable, con nubosidad variable y tormentas hacia la noche, con vientos de dirección variable. Otra vez arriba: 36°C de máxima y 19°C de mínima.

Finalmente, el domingo 25 se presentará parcialmente nublado, con descenso de la temperatura y tormentas aisladas, también con vientos de dirección variable. La máxima prevista es de 34°C y la mínima de 22°C.