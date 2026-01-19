El pronóstico del tiempo en Mendoza indica que la semana arranca con cielo algo nublado y una suba marcada de la temperatura. Según el anticipo de la Dirección de Contingencias Climáticas, este lunes 19 de enero será una jornada templada a cálida, con vientos moderados del noreste y condiciones de nubosidad parcial en cordillera.
Pronóstico del tiempo en Mendoza: vuelven el calor y las tormentas de verano
Desde este lunes suben las temperaturas y hacia el miércoles y el fin de semana podrían volver las tormentas. Máximas de hasta 36°C
Para este arranque de semana la máxima prevista es de 32°C y la mínima de 17°C. El sol salió a las 6.35 y se pondrá a las 20.35.
Pronóstico día por día: cuándo aprieta el calor y cuándo se va
El martes 20 se perfila como un escalón más arriba: caluroso, con nubosidad variable y vientos moderados del noreste. En cordillera, se esperan precipitaciones. La temperatura seguirá en alza: 35°C de máxima y 19°C de mínima.
El miércoles 21 aparece como el pico de la semana y con clima más inquieto: caluroso, con nubosidad variable y tormentas, con vientos del sector sur que rotarán al noreste. Se esperan 36°C de máxima y 23°C de mínima, en lo que puede ser una noche difícil para conciliar el sueño.
El jueves 22 llega un respiro relativo: estará parcialmente nublado y ventoso, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sur. También se anuncian precipitaciones aisladas. La máxima bajaría a 32°C, con mínima de 23°C.
Para el viernes 23, el pronóstico marca parcial nubosidad y leve ascenso térmico, con vientos leves del este. Se esperan 32°C de máxima y 18°C de mínima.
El pronóstico del tiempo para el fin de semana
El fin de semana vuelve con tensión eléctrica: los modelos muestran un sábado 24 caluroso e inestable, con nubosidad variable y tormentas hacia la noche, con vientos de dirección variable. Otra vez arriba: 36°C de máxima y 19°C de mínima.
Finalmente, el domingo 25 se presentará parcialmente nublado, con descenso de la temperatura y tormentas aisladas, también con vientos de dirección variable. La máxima prevista es de 34°C y la mínima de 22°C.