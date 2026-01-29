La Junta Electoral Provincial oficializó las listas de candidatos a concejal que se presentaron para las elecciones del 22 de febrero, a excepción de las de Santa Rosa y Luján de Cuyo que fueron judicializadas.
Elecciones: la concejala de La Paz que iba por la re-reelección bajó su candidatura y la Junta oficializó las listas
El oficialismo de La Paz cambió la candidata a concejal cuya candidatura fue objetada, pero aún quedan dos listas judicializadas de cara a las elecciones 2026
En estos departamentos, la Junta objeto dos listas: Ahora santarrosinos y Frente Patria. La primera tiene como candidata a la concejal Débora Quiroga, que pretende ir por un cuarto mandato. La segunda tiene como candidata a Paloma Scalco, que va por su tercer período.
En ambos casos, la Junta consideró que las candidaturas iban en contra de lo que dispone la prohibición de la re-reelección sancionada por ley en 2024. La decisión final respecto de estas candidaturas quedó en manos de la Suprema Corte.
Lo mismo sucedió en el caso de la concejala de La Paz, Romina Barrera; pero la causa devino en abstracto porque la lista Elegí Gestión-La Paz, del oficialismo del intendente Fernando Ubieta, decidió bajar la candidatura objetada y postular a Caren Martínez Blanco.
Se oficializaron las listas para las elecciones 2026
La Junta Electoral comunicó que, durante una reunión efectuada en la mañana de este jueves, quedaron oficializadas las listas a concejales de los departamentos de: Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa, San Rafael y La Paz, a excepción de las listas que se encuentran a la espera de la resolución de la Corte respecto al planteo sobre la re-reelección de sus candidatas.
La propia Junta confirmó, además, que para la oficialización de Ahora santarrosinos y Frente Patria convocó a reunión para el próximo martes 03 de febrero.
Por otra parte, resolvió rechazar todas las oposiciones por el uso de colores y logos que se realizaron para estas elecciones, por lo que las agrupaciones participantes usarán los logos y colores escogidos hasta la fecha.
Por último informó que la aprobación de boletas definitivas para las elecciones 2026 se conocerá la primera semana de febrero.