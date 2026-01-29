Elecciones: la concejala de La Paz que iba por la re-reelección bajó su candidatura y la Junta oficializó las listas

romina barrera concejala la paz elecciones La concejala de La Paz, Romina Barrera.

Lo mismo sucedió en el caso de la concejala de La Paz, Romina Barrera; pero la causa devino en abstracto porque la lista Elegí Gestión-La Paz, del oficialismo del intendente Fernando Ubieta, decidió bajar la candidatura objetada y postular a Caren Martínez Blanco.

Se oficializaron las listas para las elecciones 2026

La Junta Electoral comunicó que, durante una reunión efectuada en la mañana de este jueves, quedaron oficializadas las listas a concejales de los departamentos de: Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa, San Rafael y La Paz, a excepción de las listas que se encuentran a la espera de la resolución de la Corte respecto al planteo sobre la re-reelección de sus candidatas.

La propia Junta confirmó, además, que para la oficialización de Ahora santarrosinos y Frente Patria convocó a reunión para el próximo martes 03 de febrero.

junta electoral La Junta electoral de Mendoza.

Por otra parte, resolvió rechazar todas las oposiciones por el uso de colores y logos que se realizaron para estas elecciones, por lo que las agrupaciones participantes usarán los logos y colores escogidos hasta la fecha.

Por último informó que la aprobación de boletas definitivas para las elecciones 2026 se conocerá la primera semana de febrero.