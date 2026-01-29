Inicio Política Elecciones
Elecciones: la concejala de La Paz que iba por la re-reelección bajó su candidatura y la Junta oficializó las listas

El oficialismo de La Paz cambió la candidata a concejal cuya candidatura fue objetada, pero aún quedan dos listas judicializadas de cara a las elecciones 2026

Analía Doña
Las elecciones en 6 departamentos de Mendoza se llevarán a cabo el 22 de febrero. Imagen ilustrativa.

La Junta Electoral Provincial oficializó las listas de candidatos a concejal que se presentaron para las elecciones del 22 de febrero, a excepción de las de Santa Rosa y Luján de Cuyo que fueron judicializadas.

En estos departamentos, la Junta objeto dos listas: Ahora santarrosinos y Frente Patria. La primera tiene como candidata a la concejal Débora Quiroga, que pretende ir por un cuarto mandato. La segunda tiene como candidata a Paloma Scalco, que va por su tercer período.

En ambos casos, la Junta consideró que las candidaturas iban en contra de lo que dispone la prohibición de la re-reelección sancionada por ley en 2024. La decisión final respecto de estas candidaturas quedó en manos de la Suprema Corte.

La concejala de La Paz, Romina Barrera.&nbsp;

Lo mismo sucedió en el caso de la concejala de La Paz, Romina Barrera; pero la causa devino en abstracto porque la lista Elegí Gestión-La Paz, del oficialismo del intendente Fernando Ubieta, decidió bajar la candidatura objetada y postular a Caren Martínez Blanco.

Se oficializaron las listas para las elecciones 2026

La Junta Electoral comunicó que, durante una reunión efectuada en la mañana de este jueves, quedaron oficializadas las listas a concejales de los departamentos de: Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa, San Rafael y La Paz, a excepción de las listas que se encuentran a la espera de la resolución de la Corte respecto al planteo sobre la re-reelección de sus candidatas.

La propia Junta confirmó, además, que para la oficialización de Ahora santarrosinos y Frente Patria convocó a reunión para el próximo martes 03 de febrero.

La Junta electoral de Mendoza.&nbsp;

Por otra parte, resolvió rechazar todas las oposiciones por el uso de colores y logos que se realizaron para estas elecciones, por lo que las agrupaciones participantes usarán los logos y colores escogidos hasta la fecha.

Por último informó que la aprobación de boletas definitivas para las elecciones 2026 se conocerá la primera semana de febrero.

