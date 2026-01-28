A menos de un mes de las elecciones para concejales en seis departamentos, la Junta Electoral de Mendoza informó dónde vota cada uno de los vecinos. Las comunas que desdoblaron -y se separaron de las provinciales y nacionales de octubre- son las de Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.
Dónde voto en Mendoza el 22 de febrero para las elecciones a concejales
Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz eligen sus concejales. La Junta Electoral ya habilitó el padrón para consultar escuela y mesa
Las elecciones, que se desarrollarán el 22 de febrero, permitirán renovar la mitad de las bancas de los Concejos Deliberantes.
Cómo consultar dónde voto en Mendoza
Para saber en qué escuela toca votar, los vecinos pueden ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral (puedes visitarlo en el siguiente link). El sistema permite consultar la escuela de votación, la dirección del colegio, el número de mesa y el orden en el padrón para agilizar a la hora de emitir el voto.
El trámite es simple: solo hay que ingresar el número de DNI sin puntos en el recuadro blanco y presionar el botón "Buscar" de fondo azul.
En datos oficiales, cuántas personas votan y cuánto cuestan estas elecciones
El padrón electoral definitivo alcanza a 510.916 electores, según los datos oficiales. El costo por voto es de $5.000 aproximadamente, de acuerdo al presupuesto acordado.
El secretario de la Junta Electoral de Mendoza, Jorge Albarracín, detalló que el costo total del proceso electoral asciende a 2.736 millones de pesos, monto que será afrontado por los municipios que resolvieron desdoblar las elecciones. “La distribución del gasto por departamento varía de acuerdo a la cantidad de votantes que tiene cada circuito”, explicó.
La distribución de los electores:
- Maipú: 160.091 electores
- San Rafael: 157.309 electores
- Luján de Cuyo: 122.039 electores
- Rivadavia: 46.579 electores
- Santa Rosa: 15.267 electores
- La Paz: 9.631 electores