Dónde voto en Mendoza el 22 de febrero para las elecciones a concejales

El trámite es simple: solo hay que ingresar el número de DNI sin puntos en el recuadro blanco y presionar el botón "Buscar" de fondo azul.

como saber donde voto en las proximas elecciones del 22 de febrero Captura de la página oficial para consultar el padrón de las elecciones 2026 en seis comunas.

En datos oficiales, cuántas personas votan y cuánto cuestan estas elecciones

El padrón electoral definitivo alcanza a 510.916 electores, según los datos oficiales. El costo por voto es de $5.000 aproximadamente, de acuerdo al presupuesto acordado.

El secretario de la Junta Electoral de Mendoza, Jorge Albarracín, detalló que el costo total del proceso electoral asciende a 2.736 millones de pesos, monto que será afrontado por los municipios que resolvieron desdoblar las elecciones. “La distribución del gasto por departamento varía de acuerdo a la cantidad de votantes que tiene cada circuito”, explicó.

La distribución de los electores: