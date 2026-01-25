En plena campaña, los candidatos a concejales del PJ polarizan con Milei y buscan músculo territorial

Magdalena Ascurra: de la gestión al Concejo para fortalecer a Flor Destéfanis

La candidata a primera concejal de Santa Rosa, Magdalena Ascurra, destacó el valor del trabajo territorial y la cercanía con los vecinos en plena campaña. Actual secretaria de Gobierno, remarcó que la gestión municipal sigue siendo reconocida por la comunidad.

“Los vecinos valoran el trabajo de Flor”, afirmó, en referencia a la intendenta Flor Destéfanis, quien busca mayor respaldo legislativo para su último tramo de mandato.

Ascurra subrayó que la presencia en los distritos más alejados es una prioridad. “Recorremos permanentemente zonas distantes, llevando servicios y acompañando a las familias. La gestión se nota cuando llega una ayuda concreta, una beca o una respuesta”, señaló.

Uno de los principales desafíos del oficialismo es alcanzar la mayoría en el Concejo Deliberante, algo que hoy no ocurre. En ese contexto, la candidata sostuvo que, pese al escenario nacional, Santa Rosa continúa respaldando la gestión local.

Magdalena Ascurra, primera candidata en Santa Rosa Magdalena Ascurra, actual secretaria de Gobierno de Flor Destéfanis.

“Más allá del contexto, tratamos de estar presentes en lo que más afecta a la gente: impuestos, luz, agua”, expresó.

Entre las políticas destacadas mencionó la entrega de más de 500 becas municipales para jóvenes que deben trasladarse para estudiar, y cuestionó la paralización de obras clave como las 76 viviendas nacionales y el Polo Educativo, compartido con La Paz, que nunca fue concluido.

Ascurra tiene 36 años, es abogada, milita en el peronismo desde los 18 y -como se apuntó más arriba- actualmente ocupa la Secretaría de Gobierno.

Francisco Perdigues y la Carta Orgánica: autonomía y renovación

En San Rafael, el primer candidato a concejal Francisco Perdigues puso el foco en un hecho histórico: la redacción de la primera Carta Orgánica municipal, por la cual en ese departamento sureño también se elegirán convencionales el 22 de febrero.

“La Constitución Nacional ordena que los municipios ejerzan su autonomía y San Rafael está dando ese paso de forma participativa”, explicó. El proceso, aseguró, tiene un fuerte anclaje territorial: “Desde el 18 estamos trabajando con vecinos, escuchando propuestas y construyendo un texto que refleje la vida cotidiana del departamento”.

Francisco Perdigues, San Rafael Francisco Perdigues (centro) es auditor en la Municipalidad de San Rafael y es candidato a primer concejal.

Perdigues remarcó el alcance del municipio como primer eslabón del Estado. “Tenemos 18 distritos, 28 centros de salud y 11 cementerios. El municipio llega a todos lados y eso debe estar plasmado en la Carta Orgánica”, afirmó.

También fue crítico con la provincia y Nación. “Hay discriminación del gobierno de Cornejo hacia San Rafael y el sur. Mendoza queda lejos y Buenos Aires aún más, por eso el municipio termina dando la cara”, sostuvo.

En ese marco, mencionó obras truncas como El Baqueano y Portezuelo del Viento, que en su momento generaron falsas expectativas.

Entre las propuestas, destacó la creación del Defensor Municipal de Personas con Discapacidad, una herramienta que permitiría incluso demandar al Estado nacional para mejorar los valores de las prestaciones.

Perdigues tiene 42 años, es abogado, padre de dos hijos y forma parte de la gestión del intendente Omar Félix.

Alberto “Beto” Rozas: experiencia y trabajo social en La Paz

En La Paz, el secretario de Gobierno y candidato a concejal Alberto “Beto” Rozas aseguró que su postulación responde a la necesidad de profundizar el perfil social del municipio frente a una crisis cada vez más dura.

“Lo que más me preocupa es la necesidad de la gente. La situación es muy difícil y el compromiso social es una condición innegociable”, afirmó.

Alberto Roza Beto Rozas, referente indiscutido del peronismo, va como primer candidato a concejal en el gobierno de Fernando Ubieta. Foto: Municipalidad de La Paz

Rozas explicó que el municipio sostiene un trabajo diario de asistencia, con becas para jóvenes que estudian en San Luis y acompañamiento constante a las familias más vulnerables. “Hacemos asistencialismo porque la realidad nos obliga”, reconoció.

El dirigente también advirtió sobre el impacto de la caída de recursos. “La coparticipación vino muy baja y eso nos afecta muchísimo. Hoy estamos mal, y hay abuelos que deben restringir su alimentación”, lamentó.

Sobre la obra pública, admitió que proyectos como el Polo Educativo están paralizados y que las dificultades con organismos nacionales como ANSES obligan al municipio a redoblar su presencia territorial. Aun así, destacó las tareas de mejoramiento de espacios públicos y la cercanía permanente con los vecinos.

Rozas tiene 55 años, es padre de tres hijas y cuenta con una extensa trayectoria en la gestión local. “La experiencia y el compromiso son fundamentales para este momento que vive La Paz”, concluyó.