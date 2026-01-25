Ni yoga, ni pilates: el ejercicio que deben hacer los adultos mayores para ganar fuerza de piernas

Las zancadas, también conocidas como estocadas o lunges, son un ejercicio unilateral que imita acciones cotidianas como caminar, subir escaleras o levantarse del suelo.

Al realizarse con el soporte de una silla, pared o encimera, este ejercicio permite que personas con diversos niveles de fragilidad trabajen de manera segura.

adultos mayores, fuerza Los adultos mayores pueden prevenir caídas a través de este ejercicio.

En concreto, los beneficios de la realización de este particular y sencillo ejercicio son los que se muestran a continuación:

Prevención de caídas: al fortalecer los estabilizadores de la cadera y el core, se reduce significativamente el riesgo de tropiezos fatales.

Corrección de asimetrías: a diferencia de las sentadillas, las zancadas obligan a cada pierna a trabajar de forma independiente, corrigiendo desequilibrios que suelen causar dolores articulares.

Salud metabólica: el entrenamiento de fuerza ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre y mejora la densidad ósea, clave para combatir la osteoporosis.

Paso a paso: cómo hacer este ejercicio desde casa

Posición inicial:

Ponte de pie a un lado del apoyo y sujétate firmemente con una o ambas manos. Mantén la espalda erguida, los hombros relajados y la mirada hacia el frente. Mejores ejercicios para adultos mayores.

El paso al frente:

Da un paso largo hacia adelante con una pierna. La distancia debe ser suficiente para que, al bajar, ambas rodillas puedan flexionarse sin chocar entre sí.

El descenso (la zancada):

Baja la cadera lentamente hacia el suelo.

Punto clave 1: la rodilla delantera debe quedar alineada con el tobillo (evita que sobrepase la punta del pie).

Punto clave 2: la rodilla trasera desciende hacia el suelo, pero no es necesario que lo toque. Baja solo hasta donde te sientas cómodo y seguro.

El retorno:

Presiona con firmeza el talón de la pierna delantera y utiliza el apoyo de tus manos para impulsarte suavemente de regreso a la posición inicial, juntando ambos pies de nuevo.

Alternancia:

Puedes realizar todas las repeticiones con una pierna y luego cambiar a la otra, o alternarlas una a una.