Cinco minutos más de ejercicio al día: el pequeño cambio que puede alargar la vida

En la mayoría de los adultos, sumar cinco minutos diarios de ejercicio moderado se asocia con una reducción del 10 % en todas las causas de muerte.

moderado se asocia con una reducción del 10 % en todas las causas de muerte. En las personas menos activas, el beneficio también existe: una reducción cercana al 6 %.

Además, reducir el sedentarismo también cuenta. Disminuir en 30 minutos diarios el tiempo sentado se relaciona con una reducción del riesgo de mortalidad de hasta el 7 % en quienes pasan alrededor de 10 horas al día sin moverse.

Según los autores, pequeños ajustes en los hábitos saludables pueden prevenir un número relevante de muertes a nivel poblacional, sin necesidad de intervenciones extremas.

Vida sana: combinar ejercicio, sueño y alimentación suma años

Según informa EFE, otra investigación, publicada en eClinicalMedicine (grupo The Lancet), refuerza esta idea desde un enfoque integral. El estudio concluye que combinar pequeñas mejoras en el ejercicio, el descanso y la alimentación puede traducirse en más años de vida, especialmente en personas con peores hábitos iniciales.

ejercicio-vida-sana-freepik-(2) Sumar dos minutos de actividad física moderada o vigorosa, puede sumar años de vida. Crédito: Freepik.

Por ejemplo:

Dormir cinco minutos más al día.

Sumar dos minutos de actividad física moderada o vigorosa.

Incorporar media ración adicional de verduras.

Estos cambios, aparentemente mínimos, podrían aportar hasta un año más de vida. En un escenario óptimo, dormir entre siete y ocho horas, realizar 40 minutos diarios de ejercicio y mantener una dieta saludable, el beneficio podría superar los nueve años adicionales de vida con buena salud.

Expertos en salud pública subrayan que estos estudios consolidan una evidencia cada vez más sólida: apostar por una vida sana no es una cuestión de perfección, sino de constancia.