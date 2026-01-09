Inicio Sociedad Ejercicio
Adultos mayores

Ni pilates, ni caminar: el ejercicio que fortalece la rodilla y previene la artrosis en adultos mayores

Con este sencillo ejercicio, los adultos mayores pueden evitar padecer artrosis de rodilla. En el caso de sufrirla, pueden aliviar el dolor

Luciano Carluccio
Un sencillo ejercicio puede prevenir y aliviar los dolores causados por la artrosis de rodilla. 

La artrosis de rodilla es una enfermedad degenerativa por desgaste del cartílago articular, que causa dolor, rigidez e inflamación, y es muy común que se dé en los adultos mayores. Por suerte, hay un ejercicio que puedes hacer para fortalecer esta articulación y prevenir este sufrimiento.

Generalmente, la artrosis de rodilla se produce en adultos mayores por algo que va más allá del desgaste, ya que también se pierde su capacidad de reparación, sumado a otros factores como pueden ser las lesiones previas.

ARTROSIS2.jpg
La artrosis de rodilla es uno de los problemas m&aacute;s comunes en adultos mayores.&nbsp;

Adultos mayores: el ejercicio que fortalece las rodillas y previene la artrosis

Caminar en la piscina es excelente para fortalecer las rodillas y prevenir o manejar la artrosis porque el agua reduce el impacto y puede proporcionar resistencia.

Al realizar este ejercicio, los músculos de la rodilla se fortalecen sin la necesidad de sobrecargar la articulación, mejorando la movilidad, el equilibrio y la fuerza.

El agua ofrece una resistencia suave, pero constante, obligando a los músculos a trabajar más para moverse, lo que fortalece el cuádriceps y los isquiotibiales sin impacto.

adultos mayores, pileta
La pileta puede ser un excelente relajante para los adultos mayores.&nbsp;

En el caso de sentir dolor, el agua de la pileta puede ser un excelente relajante natural. Sucede que la temperatura del agua pueden calmar la inflamación.

Realizar este sencillo ejercicio en la pileta es una forma de que los adultos mayores se mantengan activos, fortalezcan sus rodillas y prevengan un problema común como la artrosis.

Señales que indican que un adulto mayor padece artrosis de rodilla

  • Dolor Articular: el síntoma más común, a menudo leve al inicio y que empeora gradualmente, especialmente al caminar, subir escaleras o después de estar sentado por un tiempo.
  • Rigidez Matutina: rigidez notable al despertar o tras periodos de inactividad, que mejora con los primeros movimientos, pero reaparece tras más actividad.
  • Hinchazón: inflamación de los tejidos blandos alrededor de la rodilla.
  • Crepitación/Chasquidos: sonidos o sensación de crujido al mover la articulación.
  • Pérdida de Flexibilidad: dificultad para doblar o estirar la rodilla completamente.
  • Sensación de Inestabilidad: la rodilla puede sentirse "débil" o "fallar" al cargar peso.

