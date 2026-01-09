Ni pilates, ni caminar: el ejercicio que fortalece la rodilla y previene la artrosis en adultos mayores

Al realizar este ejercicio, los músculos de la rodilla se fortalecen sin la necesidad de sobrecargar la articulación, mejorando la movilidad, el equilibrio y la fuerza.

El agua ofrece una resistencia suave, pero constante, obligando a los músculos a trabajar más para moverse, lo que fortalece el cuádriceps y los isquiotibiales sin impacto.

adultos mayores, pileta La pileta puede ser un excelente relajante para los adultos mayores.

En el caso de sentir dolor, el agua de la pileta puede ser un excelente relajante natural. Sucede que la temperatura del agua pueden calmar la inflamación.

Realizar este sencillo ejercicio en la pileta es una forma de que los adultos mayores se mantengan activos, fortalezcan sus rodillas y prevengan un problema común como la artrosis.

Señales que indican que un adulto mayor padece artrosis de rodilla