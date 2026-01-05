Ni natación ni pilates: el ejercicio infalible para tonificar piernas, abdomen y glúteos en pocos entrenamientos

Además, al ser un ejercicio pliométrico, eleva rápidamente la frecuencia cardíaca, lo que potencia la quema de calorías y mejora la capacidad cardiovascular.

sentadilla con salto La sentadilla con salto en 180 grados mejora glúteos, abdomen y piernas.

La efectividad de este ejercicio radica en la combinación de una base de fuerza tradicional con una fase aérea rotacional. La ejecución comienza en la posición clásica de sentadilla: pies alineados con los hombros y descenso del centro de gravedad, manteniendo la espalda recta. El elemento diferencial aparece en la fase ascendente, donde se realiza un impulso explosivo hacia arriba. Durante el salto, deberás realizar una rotación de media vuelta (180 grados) en el aire.

La clave para no perder el equilibrio ni comprometer las articulaciones reside en el aterrizaje. Este debe ser amortiguado, cayendo primero sobre las puntas de los pies y fluyendo inmediatamente hacia la siguiente sentadilla. Esta secuencia no solo trabaja la musculatura, sino que también mejora la agilidad y el sistema propioceptivo.

Podrás hacer entre 3 y 4 series de 10 a 12 repeticiones, dependiendo de tu condición física y del resto de ejercicios que componen tu rutina de entrenamiento. En otro orden de las palabras, deberás regular las series o repeticiones en cuanto sientas fatiga muscular.