Ni caminar, ni nadar: el ejercicio que alivia el dolor de articulaciones en adultos mayores

Hay ejercicios, como el yoga, que pueden hacerse desde la comodidad del hogar, y que son fundamentales para cumplir con el alivio del dolor de las articulaciones.

El yoga es altamente efectivo para aliviar el dolor articular, mejorar la flexibilidad y aumentar la movilidad, especialmente en personas con artritis u osteoartritis.

yoga posturas adultos mayores El yoga es un ejercicio altamente beneficioso para los adultos mayores.

Sucede que mediante movimientos suaves, estiramientos y fortalecimiento muscular, el yoga reduce la rigidez, fortalece los músculos y disminuye el estrés, entre otros beneficios.

Además del alivio del dolor articular y del estrés, los grupos de yoga también favorecen a los adultos mayores desde el punto de vista social, algo que también es sumamente importante.

Consejos a la hora de practicar yoga