Ni caminar, ni nadar: el ejercicio que alivia el dolor de articulaciones en adultos mayores

El ejercicio es fundamental en adultos mayores para mantener la independencia física, mejorar la calidad de vida y prevenir enfermedades crónicas, entre otros beneficios. Lo cierto es que muchos lo usan para eliminar los dolores que los aquejan en el día a día.
El dolor de articulaciones en adultos mayores es muy común debido al envejecimiento natural, que provoca el desgaste del cartílago, la pérdida de masa muscular y la pérdida de densidad ósea.
El ejercicio que alivia el dolor de articulaciones en adultos mayores
Si bien la natación o el salir a caminar son dos ejercicios ideales para cumplir con este objetivo, lo cierto es que pueden ser tediosos para los adultos mayores, sobre todo al implicar el hecho de moverse de casa.
Hay ejercicios, como el yoga, que pueden hacerse desde la comodidad del hogar, y que son fundamentales para cumplir con el alivio del dolor de las articulaciones.
El yoga es altamente efectivo para aliviar el dolor articular, mejorar la flexibilidad y aumentar la movilidad, especialmente en personas con artritis u osteoartritis.
Sucede que mediante movimientos suaves, estiramientos y fortalecimiento muscular, el yoga reduce la rigidez, fortalece los músculos y disminuye el estrés, entre otros beneficios.
Además del alivio del dolor articular y del estrés, los grupos de yoga también favorecen a los adultos mayores desde el punto de vista social, algo que también es sumamente importante.
Consejos a la hora de practicar yoga
- Escucha a tu cuerpo: esfuérzate, pero no te fuerces hasta el punto de sentir dolor. Si algo duele, para o ajusta la postura.
- La respiración es clave: respira de forma lenta y profunda por la nariz (respiración Ujjayi o abdominal) para mantener la calma y el enfoque.
- No te compares: el yoga es un viaje personal; no te compares con los demás ni con imágenes en redes sociales.
- Paciencia y constancia: no busques la perfección en las posturas (asanas) de inmediato; la flexibilidad y fuerza llegan con el tiempo.
- Usa apoyos: no temas utilizar bloques, mantas o cinturones si no alcanzas una postura cómodamente.