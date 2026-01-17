Estados Unidos pacta el mayor paquete militar con un país de Asia y eleva la tensión con China

China reclama la isla como parte de su territorio bajo la política de “una sola China” y ha respondido con advertencias diplomáticas y ejercicios militares cercanos a sus costas cuando se producen movimientos de este tipo. Pero no es un hecho aislado en la estrategia estadounidense en Asia.

Armas para Asia (1)

La proyección de Estados Unidos en Asia

El fortalecimiento de las alianzas militares con otras naciones, como el Mutual Defense Treaty con Filipinas y las repetidas maniobras conjuntas en el South China Sea, viene consolidando una red de cooperación pensada para contrarrestar la expansión de la influencia china en la región.

Este giro estratégico tiene implicancias profundas. Por un lado, reafirma el compromiso de Estados Unidos con sus aliados asiáticos y con la política de contención frente a una potencia que se ha modernizado y que busca proyectarse más allá de sus fronteras. Sin embargo, también abre una brecha aún mayor con Pekín, que ve en estas acciones no solo una amenaza militar, sino una interferencia directa en lo que considera sus asuntos internos y en su soberanía.