Hace años que Estados Unidos y China se encuentran en una encrucijada geopolítica, en donde cada movimiento es una nueva jugada en un tablero donde no solo está en juego el poder militar, sino también la influencia y la estabilidad de toda una región.
Estados Unidos pacta el mayor paquete militar con un país de Asia y eleva la tensión con China
Las tensiones entre Estados Unidos y China ya no son únicamente económicas o comerciales. Atraviesan ahora el terreno de la seguridad regional
En los últimos meses, Estados Unidos ha dado un paso sin precedentes en su relación de seguridad con aliados en Asia. Aprobó un gran paquete de ventas de armas al gobierno, valorado en unos 11000 millones de dólares, el más importante en la historia reciente entre Estados Unidos y ese país de Asia.
Este acuerdo entre Taiwán y Estados Unidos, en su magnitud y simbolismo, marca un momento crítico. Taiwán, que no mantiene relaciones diplomáticas formales con Washington, pero sí una sólida cooperación en materia de defensa, ha sido durante décadas uno de los puntos más sensibles en la relación entre Estados Unidos y China.
China reclama la isla como parte de su territorio bajo la política de “una sola China” y ha respondido con advertencias diplomáticas y ejercicios militares cercanos a sus costas cuando se producen movimientos de este tipo. Pero no es un hecho aislado en la estrategia estadounidense en Asia.
La proyección de Estados Unidos en Asia
El fortalecimiento de las alianzas militares con otras naciones, como el Mutual Defense Treaty con Filipinas y las repetidas maniobras conjuntas en el South China Sea, viene consolidando una red de cooperación pensada para contrarrestar la expansión de la influencia china en la región.
Este giro estratégico tiene implicancias profundas. Por un lado, reafirma el compromiso de Estados Unidos con sus aliados asiáticos y con la política de contención frente a una potencia que se ha modernizado y que busca proyectarse más allá de sus fronteras. Sin embargo, también abre una brecha aún mayor con Pekín, que ve en estas acciones no solo una amenaza militar, sino una interferencia directa en lo que considera sus asuntos internos y en su soberanía.