El sencillo ejercicio de pilates que sirve para descomprimir la columna y fortalecer el abdomen

En sintonía, entre las ventajas que ofrece este ejercicio es la mejora del equilibrio y la firmeza de la pelvis y las escápulas.

pilates ejercicio Fortalecé el abdomen y descomprimí la columna con este simple ejercicio.

Para aprovechar todos estos beneficios, es menester saber cómo realizar este ejercicio, ya que exige una correcta práctica para evitar lesiones debido a que se trata de una de las posturas más complejas dentro del pilates.

Posición inicial

Acostarse boca arriba y extender los brazos a los lados del cuerpo, presionando ligeramente con las manos para ganar estabilidad. Mantener el cuello estirado con la base del cráneo bien apoyada. Elevar las piernas juntas hacia el techo.

Elevación y flexión

Al inhalar, llevar las piernas hacia el torso y eleva las caderas del suelo. Realizar una flexión progresiva de la columna hacia atrás, de modo que las piernas queden paralelas al suelo por encima de la cabeza, evitando siempre volcar todo el peso sobre el cuello. Es vital que el apoyo permanezca la parte alta de la espalda, recomiendan los expertos.

Rotación y descenso

Mientras exhalás, desplazá las piernas juntas hacia un lado. Comenzar a bajar el tronco de forma secuencial, vértebra a vértebra, rodando por ese costado hasta que la pelvis toque la colchoneta y las piernas alcancen un ángulo de 45 grados respecto al suelo.

Cerrar del círculo y alternancia

Inhalar para elevar nuevamente las piernas por el centro y repetir el proceso inclinándolas hacia el lado opuesto en la siguiente repetición. Completar entre 3 y 5 ciclos, alternando el sentido del giro cada vez para trabajar ambos lados del cuerpo de manera uniforme.

pilates ejercicio El pilates es una práctica que está en auge,

Finalmente, es vital que todo el movimiento de pilates sea dirigido desde el core, manteniendo la parte superior del cuerpo pegada a la colchoneta sin arquear la espalda en ningún momento.