El sencillo ejercicio de pilates que sirve para descomprimir la columna y fortalecer el abdomen

El pilates es una práctica que está en auge por los múltiples beneficios que ofrece para la salud. Dependiendo de las posturas, serán las ventajas musculares que encontraremos. Dentro de este tipo de entrenamiento existe un ejercicio clave para descomprimir la columna y, al mismo tiempo, fortalecer el abdomen.
La postura de pilates que descomprime la columna y fortalece el abdomen
Según la recomendación de especialistas en la materia, un ejercicio de pilates que debemos incorporar a nuestra rutina de entrenamiento es el sacacorchos, una postura avanzada que pone a prueba la estabilidad del tronco, logrando una alineación perfecta.
El sacacorchos es una postura de pilates que ayuda a tonificar los oblicuos y el recto abdominal, también es clave para estirar y dar flexibilidad a los músculos que descomprimen la columna, liberando la tensión que suele generar molestias.
En sintonía, entre las ventajas que ofrece este ejercicio es la mejora del equilibrio y la firmeza de la pelvis y las escápulas.
Para aprovechar todos estos beneficios, es menester saber cómo realizar este ejercicio, ya que exige una correcta práctica para evitar lesiones debido a que se trata de una de las posturas más complejas dentro del pilates.
- Posición inicial
Acostarse boca arriba y extender los brazos a los lados del cuerpo, presionando ligeramente con las manos para ganar estabilidad. Mantener el cuello estirado con la base del cráneo bien apoyada. Elevar las piernas juntas hacia el techo.
- Elevación y flexión
Al inhalar, llevar las piernas hacia el torso y eleva las caderas del suelo. Realizar una flexión progresiva de la columna hacia atrás, de modo que las piernas queden paralelas al suelo por encima de la cabeza, evitando siempre volcar todo el peso sobre el cuello. Es vital que el apoyo permanezca la parte alta de la espalda, recomiendan los expertos.
- Rotación y descenso
Mientras exhalás, desplazá las piernas juntas hacia un lado. Comenzar a bajar el tronco de forma secuencial, vértebra a vértebra, rodando por ese costado hasta que la pelvis toque la colchoneta y las piernas alcancen un ángulo de 45 grados respecto al suelo.
- Cerrar del círculo y alternancia
Inhalar para elevar nuevamente las piernas por el centro y repetir el proceso inclinándolas hacia el lado opuesto en la siguiente repetición. Completar entre 3 y 5 ciclos, alternando el sentido del giro cada vez para trabajar ambos lados del cuerpo de manera uniforme.
Finalmente, es vital que todo el movimiento de pilates sea dirigido desde el core, manteniendo la parte superior del cuerpo pegada a la colchoneta sin arquear la espalda en ningún momento.