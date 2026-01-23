Cuándo comienza a pagarse la Ayuda Escolar 2026 y quiénes van a recibir el pago automático

Esto se debe a la actualización realizada al importe abonado en el mes de marzo de 2023 (aplicando la fórmula de movilidad prevista por el artículo 32 de la Ley N° 24.241) más la suma de un refuerzo adicional de carácter extraordinario ($42.961) y por única vez para alcanzar los 85 mil pesos.

inicio de clases en escuelas La Ayuda Escolar es un apoyo económico anual para acompañar a todos los niños y adolescentes de la Asignación Universal y Familiar por Hijo en el inicio de cada ciclo lectivo.

Cuándo comienza a pagarse la Ayuda Escolar 2026

El pago masivo de la Ayuda Escolar 2026 se realizará de forma automática entre febrero y marzo, junto con el calendario habitual de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o las Asignaciones Familiares (SUAF). El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria donde los beneficiarios reciben la asignación mensual de ANSES.

Es obligatorio presentar el Certificado Escolar todos los años para habilitar el cobro de la Ayuda Escolar. Si no lo cobras automáticamente entre febrero y marzo, tienes tiempo hasta el 31 de diciembre de 2026 para cargarlo y recibir el pago a los 60 días de la presentación.

ANSES-formulario-Ayuda-Escolar.jpg El pago automático de la Ayuda Escolar Anual de ANSES para el ciclo 2026 se realiza entre los meses de febrero y marzo.

Quiénes van a recibir el pago automático

El pago automático de la Ayuda Escolar Anual de ANSES para el ciclo lectivo 2026, que se llevará a cabo entre los meses de febrero y marzo, es para aquellos beneficiarios que hicieron la acreditación de la escolaridad de los menores antes del 31 de diciembre de 2025.

Para aquellos casos que no lo reciban de forma automática en estas fechas, deberán presentar el certificado escolar (Formulario PS 2.68) a través de Mi ANSES para habilitar el pago posterior.

ANSES: a quiénes les corresponde la Ayuda Escolar y cuáles son los requisitos

La Ayuda Escolar, que paga mediante la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), es un apoyo económico que tiene como objetivo asistir a todos los niños y adolescentes de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar (SUAF) en el inicio de cada ciclo lectivo.

Es por cada niño o niña que se encuentren dentro de los 45 días a 17 años, inclusive, y que asistan en los niveles jardín, preescolar, primaria y secundaria. La Ayuda Escolar no corresponde por nivel terciario ni universitario y lo cobra uno solo de los padres, una vez por año.

La Ayuda Escolar Anual le corresponde a personas que tienen hijos a cargo en edad escolar y que reciban:

Los requisitos para la Ayuda Escolar son los siguientes

Del hijo:

Tener entre 45 días y 17 años inclusive

Asistir a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial (nivel inicial, primario y secundario)

Del hijo con discapacidad: