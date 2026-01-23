En la vasta geografía de América Latina, donde los viajes entre grandes ciudades suelen medir horas o fragmentarse entre vuelos y carreteras, un país de la región está trazando una nueva línea de tren que va a cambiar la historia del transporte.
El país de América Latina que construye el tren más rápido de la región: a más de 350 kilómetros por hora
Este tren representa una visión de futuro para América Latina. Una visión en la que viajar ya no significa esperar, sino moverse con fluidez a alta velocidad
Es una línea de acero y velocidad, una promesa de futuro que se dibuja sobre el paisaje. El tren de alta velocidad más rápido de América Latina, capaz de rozar los 350 kilómetros por hora, inspirado en los modelos más avanzados del mundo y con la ambición de unir ciudades que laten al ritmo de millones de vidas.
Este proyecto en América Latina, conocido como TAV Brasil Trem de Alta Velocidade es mucho más que una obra de infraestructura. Se trata de conectar no solo territorios, sino economías, experiencias y futuros posibles. La línea planeada unirá de forma directa Río de Janeiro y São Paulo, las dos metrópolis más importantes del país, reduciendo un trayecto que hoy puede tomar largas horas en automóvil o avión a apenas 1 hora y 45 minutos en tren.
Inspirado en los diseños y la eficiencia de los trenes bala japoneses como el Shinkansen, símbolo de puntualidad, confort y tecnología ferroviaria avanzada, el proyecto brasileño adopta una filosofía similar. Aunque no es un duplicado del sistema japonés, Brasil observa y adapta las soluciones tecnológicas que han hecho de Asia y Europa referentes mundiales en trenes de alta velocidad.
Cómo es este tren de América Latina
La ruta planificada tendrá aproximadamente 417 kilómetros de longitud, con paradas intermedias en ciudades clave como Volta Redonda y São José dos Campos, dos nodos urbanos que se suman al flujo de pasajeros en este corredor estratégico del sudeste brasileño. En ese tramo, los trenes podrán alcanzar una velocidad máxima de 350km/h, lo que no solo coloca a Brasil en la vanguardia del transporte terrestre regional, sino que también supera ampliamente los servicios más rápidos existentes en otros países de Sudamérica.
- Velocidad punta de 350 km/h, con proyecciones de tiempos de viaje muy reducidos entre nodos urbanos importantes.
- Diseño inspirado en los trenes de alta velocidad globales, con énfasis en aerodinámica, estabilidad y confort para pasajeros.
- Conectividad urbana y regional, al integrar paradas que responden a flujos de población y actividad económica.
- Alternativa competitiva frente a vuelos domésticos y autopistas congestionadas, que podría redefinir la movilidad entre dos de las mayores economías del país