Es una línea de acero y velocidad, una promesa de futuro que se dibuja sobre el paisaje. El tren de alta velocidad más rápido de América Latina, capaz de rozar los 350 kilómetros por hora, inspirado en los modelos más avanzados del mundo y con la ambición de unir ciudades que laten al ritmo de millones de vidas.

Tren América Latina (1)

El país de América Latina que construye el tren más rápido de la región: a más de 350 kilómetros por hora

Este proyecto en América Latina, conocido como TAV Brasil Trem de Alta Velocidade es mucho más que una obra de infraestructura. Se trata de conectar no solo territorios, sino economías, experiencias y futuros posibles. La línea planeada unirá de forma directa Río de Janeiro y São Paulo, las dos metrópolis más importantes del país, reduciendo un trayecto que hoy puede tomar largas horas en automóvil o avión a apenas 1 hora y 45 minutos en tren.