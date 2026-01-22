En un mundo donde la transición hacia fuentes limpias es también una carrera por inversión, tecnología y liderazgo, este Parque Solar se erige como un hito de América Latina con fuerte inversión y construcción china, simbolizando una intersección entre desarrollo local y geopolítica energética.

Complejo solar Cauchari

El país de América Latina al que apunta China con la construcción de la planta solar más grande de la región

El complejo solar, ubicado en Cauchari, provincia de Jujuy, Argentina, está conformado por tres parques fotovoltaicos conocidos como Cauchari I, II y III, que en conjunto suman alrededor de 300 megavatios (MW) de potencia instalada. Esta capacidad permite generar electricidad para el consumo de decenas de miles de hogares de este país de América Latina y aportar energía limpia al Sistema Argentino de Interconexión.