En las alturas áridas de una región de América Latina nació una obra con financiamiento de China capaz de transformar ese calor en energía, empleo y un nuevo tipo de influencia global. Se trata de un mega-parque solar fotovoltaico cuya sola escala redibuja el mapa de la energía renovable.
El país de América Latina al que apunta China con la construcción de la planta solar más grande de la región
China encontró algo más que radiación, se trata de una oportunidad estratégica en América Latina
En un mundo donde la transición hacia fuentes limpias es también una carrera por inversión, tecnología y liderazgo, este Parque Solar se erige como un hito de América Latina con fuerte inversión y construcción china, simbolizando una intersección entre desarrollo local y geopolítica energética.
El complejo solar, ubicado en Cauchari, provincia de Jujuy, Argentina, está conformado por tres parques fotovoltaicos conocidos como Cauchari I, II y III, que en conjunto suman alrededor de 300 megavatios (MW) de potencia instalada. Esta capacidad permite generar electricidad para el consumo de decenas de miles de hogares de este país de América Latina y aportar energía limpia al Sistema Argentino de Interconexión.
El proyecto fue adjudicado en el marco del programa nacional de energías renovables RenovAr, gestionado por la empresa estatal jujeña JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado), pero con un rol esencial de financiamiento y ejecución por parte de China. El Export-Import Bank of China (Eximbank) aportó gran parte de los fondos, y la obra fue construida por empresas constructoras chinas como PowerChina y Shanghai Electric Power Construction, con tecnología, paneles y materiales en su mayoría de origen chino.
Cómo es el parque solar de este país de América Latina
Aunque inaugurado y operativo desde fines de 2020, Cauchari sigue expandiéndose y marcando el ritmo de futuros proyectos renovables en Argentina y en América Latina. Más que energía, es una síntesis de cómo la inversión extranjera china puede transformar la geografía, la economía y hasta la percepción de un país sobre su propio desarrollo sostenible.
- Ubicación extrema: más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, en la Puna jujeña, una de las zonas de mayor radiación solar del planeta.
- Capacidad instalada: 300 MW a través de tres plantas de 100 MW cada una, cubriendo unas 600–800 hectáreas con más de 1.2 millones de paneles fotovoltaicos.
- Energía limpia: puede abastecer a alrededor de 100.000–160.000 hogares y potenciar el desarrollo energético de América Latina.
- Empleo y economía local: la construcción generó cientos de puestos de trabajo y abrió oportunidades para mano de obra local y comunidades cercanas.
- Tecnología e inversión china: financiamiento del Eximbank de China, ejecución “llave en mano” por PowerChina e impulso técnico de empresas como Shanghai Electric.