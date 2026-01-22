Un nuevo caso de violencia de género ocurrió en la mañana de este jueves en Las Heras, donde un hombre habría incumplido una prohibición de acercamiento a su ex pareja y se metió a la fuerza en su casa. La víctima lo atacó con un cuchillo para no ser golpeada. La Policía detuvo al acusado.
Una mujer víctima de violencia de género agredió a su ex pareja quien se metió en su casa a la fuerza
El hombre tenía una prohibición de acercamiento por violencia de género. La mujer que estaba en su casa de Las Heras atacó a su ex con un cuchillo por miedo
Ocurrió en calle José María Godoy, de Las Heras, alrededor de las 7 de este jueves, cuando el hombre habría ingresado a la fuerza a la casa de su ex pareja, con quien tiene dos hijas pequeñas que estaban presentes en el lugar.
En estado de shock, la mujer contó a la Policía que el hombre tiene una prohibición de acercamiento hacia ella por violencia de género, pero esta mañana se metió a la fuerza a su casa.
Según su relato, el hombre habría querido atacarla y ella se defendió con un cuchillo y lo hirió dos veces.
La Policía detuvo al acusado de violencia de género
Cuando los móviles llegaron al lugar, indicaron que el hombre intentó escapar, pero fue capturado y arrestado.
Notaron que tenía una herida superficial en uno de sus hombros, por lo que pidieron la asistencia del Servicio de Emergencias Coordinado, cuyos médicos lo asistieron en la ambulancia.
Mientras, la mujer estaba en un gran estado de shock junto a sus hijas y tuvieron que calmarla para que pudiera hablar sobre lo que había pasado.
Además, los vecinos señalaron que habían visto al hombre en la zona en los últimos días, por lo que violó la prohibición de acercamiento por violencia de género varias veces.