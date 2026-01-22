Una mujer víctima de violencia de género agredió a su ex pareja quien se metió en su casa a la fuerza

Según su relato, el hombre habría querido atacarla y ella se defendió con un cuchillo y lo hirió dos veces.

La Policía detuvo al acusado de violencia de género

Cuando los móviles llegaron al lugar, indicaron que el hombre intentó escapar, pero fue capturado y arrestado.

Notaron que tenía una herida superficial en uno de sus hombros, por lo que pidieron la asistencia del Servicio de Emergencias Coordinado, cuyos médicos lo asistieron en la ambulancia.

El acusado por violencia de género tenía una herida en uno de sus hombros producto de la defensa de su ex pareja.

Mientras, la mujer estaba en un gran estado de shock junto a sus hijas y tuvieron que calmarla para que pudiera hablar sobre lo que había pasado.

Además, los vecinos señalaron que habían visto al hombre en la zona en los últimos días, por lo que violó la prohibición de acercamiento por violencia de género varias veces.