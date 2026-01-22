Hoy, en un mundo donde las tensiones geopolíticas y las cadenas de suministro muestran sus grietas, la región parece estar preparando una nueva vía silenciosa que podría reconfigurar el comercio global.

Ruta América Latina (1)

La nueva ruta clave de América Latina que podría transformar el comercio del mundo

Esa apuesta se llama Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y México la impulsa con la mirada puesta en un futuro estratégico y conectado. No es un canal marítimo como el de Panamá. No hay dragas ni esclusas que guíen barcos entre océanos. Su ingenio radica en ser un “canal seco”. Un sistema que combina ferrocarriles, carreteras y puertos modernizados para trasladar mercancías desde el Pacífico hasta el Golfo de México de manera rápida y eficiente.