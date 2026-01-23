La región de América Latina lleva siglos siendo un cruce de caminos. Desde los senderos indígenas hasta las rutas coloniales, sus tierras supieron conectar mundos. Hoy, en un planeta donde el dólar de Estados Unidos sigue dominando las finanzas globales, un país del sur del continente mira hacia el futuro con una mirada desafiante y ambiciosa.
El país de América Latina desafía a Estados Unidos y busca la desdolarización para posicionar su moneda en la economía del mundo
La apuesta de este país de América Latina por la desdolarización no busca confrontar por confrontar, sino redefinir su relación con la moneda global dominante
Ese país de América Latina y su apuesta por fortalecer su propia moneda frente al dólar marcan un cambio sutil, casi silencioso, pero con profundas resonancias económicas y geopolíticas.
La desdolarización que impulsa Uruguay no es una idea folclórica ni una declaración retórica. Es una estrategia concreta que busca reducir la histórica dependencia del dólar en su economía y colocar al peso uruguayo como una moneda más relevante en ahorros, inversiones y transacciones internas. Durante años, más del 70% de los depósitos bancarios en Uruguay estuvieron denominados en dólares, lo que reflejaba la desconfianza tradicional en la moneda local y la preferencia por el dólar como reserva de valor.
El Banco Central de Uruguay (BCU) ha diseñado políticas que incentivan a ciudadanos, empresas e inversores a utilizar pesos uruguayos o Unidades Indexadas (UI), instrumentos ajustados por inflación local, para sus operaciones financieras.
¿Por qué Uruguay tomó esa medida?
Se ofrecen rendimientos competitivos en depósitos y bonos en moneda local, y se están evaluando normativas que podrían incluso permitir expresar precios de bienes de alto valor (como autos o inmuebles) en pesos. Estas medidas buscan que la moneda nacional no sea simplemente un medio de cambio, sino una opción sólida para ahorrar e invertir.
Una de las principales ventajas de este enfoque es la mayor autonomía financiera. Al depender menos del dólar, Uruguay puede protegerse mejor de las fluctuaciones en la economía estadounidense, que a menudo repercuten de manera indirecta sobre los mercados y las monedas de América Latina. También fortalece la política monetaria local, al permitir que el Banco Central ajuste sus herramientas según las necesidades internas en lugar de solo reaccionar al vaivén del dólar.
Por supuesto, el camino no está libre de desafíos. Cambiar décadas de costumbres económicas exige tiempo, educación financiera y confianza en que el peso de Uruguay puede sostener su valor. La estabilidad macroeconómica, en particular mantener la inflación contenida, será clave para que esta transición tenga éxito.