El país de América Latina desafía a Estados Unidos y busca la desdolarización para posicionar su moneda en la economía del mundo

El Banco Central de Uruguay (BCU) ha diseñado políticas que incentivan a ciudadanos, empresas e inversores a utilizar pesos uruguayos o Unidades Indexadas (UI), instrumentos ajustados por inflación local, para sus operaciones financieras.

Dolar Uruguay (1)

¿Por qué Uruguay tomó esa medida?

Se ofrecen rendimientos competitivos en depósitos y bonos en moneda local, y se están evaluando normativas que podrían incluso permitir expresar precios de bienes de alto valor (como autos o inmuebles) en pesos. Estas medidas buscan que la moneda nacional no sea simplemente un medio de cambio, sino una opción sólida para ahorrar e invertir.

Una de las principales ventajas de este enfoque es la mayor autonomía financiera. Al depender menos del dólar, Uruguay puede protegerse mejor de las fluctuaciones en la economía estadounidense, que a menudo repercuten de manera indirecta sobre los mercados y las monedas de América Latina. También fortalece la política monetaria local, al permitir que el Banco Central ajuste sus herramientas según las necesidades internas en lugar de solo reaccionar al vaivén del dólar.

Por supuesto, el camino no está libre de desafíos. Cambiar décadas de costumbres económicas exige tiempo, educación financiera y confianza en que el peso de Uruguay puede sostener su valor. La estabilidad macroeconómica, en particular mantener la inflación contenida, será clave para que esta transición tenga éxito.