La Municipalidad de Guaymallén continúa con las obras correspondientes a la remodelación integral del entorno de la Terminal de Ómnibus de Mendoza. Los trabajos comenzaron por calle Reconquista a principios de diciembre y continuaron este viernes con los inicios de los trabajos en la vereda oeste de calle Alberdi, en el tramo entre Bandera de los Andes y Acceso Este.
Guaymallén arrancó con la obra en calle Alberdi y no se podrá estacionar frente a la Terminal
Los trabajos de la Comuna de Guaymallén comenzaron este viernes y comprenden el tramo entre Bandera de los Andes y Acceso Este. Se extenderán por una semana
En este sentido, las autoridades municipales restringieron la circulación a media calzada. Por esta razón se prohíbe el estacionamiento sobre ese tramo de calle Alberdi para no entorpecer la circulación por la transitada arteria, sobre todo de micros del servicio urbano.
Los trabajos se extenderán por una semana, por lo que la circulación a media calzada y la prohibición de estacionamiento se mantendrá durante todo ese período.
Además desde el municipio recalcaron que aún se mantiene el corte de tránsito en calle Reconquista. Quienes deseen ir hacia el este, deberán tomar por Costanera hacia el norte hasta Saavedra.
La obra en el entorno de la Terminal de Ómnibus de Mendoza
La Municipalidad de Guaymallén inició los trabajos para la recuperación integral del entorno de la Terminal de Ómnibus de Mendoza.
La obra de recuperación se compondrá de las siguientes intervenciones en todas las arterias que la rodean:
- Se avanzará en la renovación de calzadas y veredas existentes con adoquines y baldosas de granito para consolidar un nuevo perfil, eliminando desniveles y haciendo más fluida la circulación peatonal. Estos trabajos generarán un gran “atrio” que jerarquizará a la Terminal de Ómnibus.
- Ejecución de cordón, cunetas, banquinas. En lo que respecta a cunetas y alcantarillas se plantea un proyecto que adapta pendientes y secciones, incorporándolo al desarrollo urbanístico de la zona.
- En la zona peatonal propiamente dicha se construirán nuevamente las veredas y esquinas, a posterior de haber realizado nuevas conexiones domiciliarias de servicios, aportando esquinas ampliadas, con rampas, dando mayor superficie en beneficio del peatón, mejorando la accesibilidad.
- Ejecución de nuevos apeaderos, mejorando zonas de espera y accesibilidad para los usuarios del transporte público.
- Nuevos puentes vehiculares y peatonales, en cada uno de los frentistas y en esquinas.
- Se ha contemplado el cambio de luminarias a led que otorga mejor luminosidad y otorga sensación de seguridad de tránsito y estadía para los transeúntes.
- Mejoras en los drenajes urbanos a fin de evitar los desbordes.
- Se incorporará forestación y equipamiento urbano, compuestos por especies arbóreas y arbustivas adaptables a nuestro clima, de menor requerimiento hídrico y equipamiento conformado por apeaderos urbanos exclusivos para el transporte público de pasajeros.