Guaymallén arrancó con la obra en calle Alberdi y no se podrá estacionar frente a la Terminal

En este sentido, las autoridades municipales restringieron la circulación a media calzada. Por esta razón se prohíbe el estacionamiento sobre ese tramo de calle Alberdi para no entorpecer la circulación por la transitada arteria, sobre todo de micros del servicio urbano.

Los trabajos se extenderán por una semana, por lo que la circulación a media calzada y la prohibición de estacionamiento se mantendrá durante todo ese período.