Un amplio despliegue hicieron los Bomberos del Cuartel Central tras recibir el llamado que los alertó sobre un nene de 9 años que se había caído a un pozo cloacal en Guaymallén. La dificultad del rescate fue que se le había incrustado un hierro en su pierna izquierda.
Un niño de 9 años cayó a un pozo cloacal en Guaymallén y Bomberos lo rescató
El operativo estuvo a cargo de Bomberos del Cuartel Central y Voluntarios de Guaymallén para sacar al niño que cayó a un pozo cloacal. Está fuera de peligro
El accidente ocurrió el jueves en calle Mariano Moreno al 300, de Guaymallén, donde el niño cayó con su pierna izquierda a un pozo y quedó atrapado.
Los Bomberos del Cuartel Central y Voluntarios de Guaymallén llegaron al lugar donde encontraron al chico y a su madre que estaban muy asustados y nerviosos.
Analizaron la situación y notaron que el niño tenía mucho dolor, hasta que vieron que tenía un hierro incrustado en una parte de su pierna.
El rápido accionar de los Bomberos
El pozo cloacal tenía 1,20 metros de profundidad, donde el chico tenía su pierna atrapada con un hierro incrustado.
Con mucho cuidado, los Bomberos extrajeron el hierro que el niño tenía en su pierna, y luego lo sacaron del pozo de manera segura.
Personal del Servicio de Emergencias Coordinado ya estaba en el lugar y los médicos colaboraron con todo el procedimiento. Lo asistieron en el lugar y lo llevaron de inmediato al Hospital Notti, donde diagnosticaron herida corto punzante en el muslo izquierdo.