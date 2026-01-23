Un niño de 9 años cayó a un pozo cloacal en Guaymallén y Bomberos lo rescató

Analizaron la situación y notaron que el niño tenía mucho dolor, hasta que vieron que tenía un hierro incrustado en una parte de su pierna.

bomberos rescate nene pozo guaymallén ambulancia 2 Bomberos del Cuartel Central, Voluntarios de Guaymallén, y los médicos de una ambulancia del SEC trabajaron en el operativo. Foto: Gentileza

El rápido accionar de los Bomberos

El pozo cloacal tenía 1,20 metros de profundidad, donde el chico tenía su pierna atrapada con un hierro incrustado.

Con mucho cuidado, los Bomberos extrajeron el hierro que el niño tenía en su pierna, y luego lo sacaron del pozo de manera segura.

bomberos rescate nene pozo guaymallén El niño de 9 años fue sacado de manera segura por los Bomberos y trasladado en ambulancia al Hospital Notti. Foto: Gentileza

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado ya estaba en el lugar y los médicos colaboraron con todo el procedimiento. Lo asistieron en el lugar y lo llevaron de inmediato al Hospital Notti, donde diagnosticaron herida corto punzante en el muslo izquierdo.