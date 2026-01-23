Inicio Policiales Bomberos
Un niño de 9 años cayó a un pozo cloacal en Guaymallén y Bomberos lo rescató

El operativo estuvo a cargo de Bomberos del Cuartel Central y Voluntarios de Guaymallén para sacar al niño que cayó a un pozo cloacal. Está fuera de peligro

Soledad Segade
Por Soledad Segade [email protected]
Los Bomberos trabajaron rápido para sacar al niño de 9 años que estaba muy asustado tras que su pierna quedara atrapada en un pozo en Guaymallén.

Foto: Gentileza

Un amplio despliegue hicieron los Bomberos del Cuartel Central tras recibir el llamado que los alertó sobre un nene de 9 años que se había caído a un pozo cloacal en Guaymallén. La dificultad del rescate fue que se le había incrustado un hierro en su pierna izquierda.

El accidente ocurrió el jueves en calle Mariano Moreno al 300, de Guaymallén, donde el niño cayó con su pierna izquierda a un pozo y quedó atrapado.

bomberos rescate nene pozo guaymallén 2

Los Bomberos del Cuartel Central y Voluntarios de Guaymallén llegaron al lugar donde encontraron al chico y a su madre que estaban muy asustados y nerviosos.

Analizaron la situación y notaron que el niño tenía mucho dolor, hasta que vieron que tenía un hierro incrustado en una parte de su pierna.

bomberos rescate nene pozo guaymallén ambulancia 2
Bomberos del Cuartel Central, Voluntarios de Guaymallén, y los médicos de una ambulancia del SEC trabajaron en el operativo.

El rápido accionar de los Bomberos

El pozo cloacal tenía 1,20 metros de profundidad, donde el chico tenía su pierna atrapada con un hierro incrustado.

Con mucho cuidado, los Bomberos extrajeron el hierro que el niño tenía en su pierna, y luego lo sacaron del pozo de manera segura.

bomberos rescate nene pozo guaymallén
El niño de 9 años fue sacado de manera segura por los Bomberos y trasladado en ambulancia al Hospital Notti.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado ya estaba en el lugar y los médicos colaboraron con todo el procedimiento. Lo asistieron en el lugar y lo llevaron de inmediato al Hospital Notti, donde diagnosticaron herida corto punzante en el muslo izquierdo.

