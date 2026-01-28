Qué espera encontrar la canadiense Kobrea con la perforación de tres pozos en Malargüe

Embed - Kobrea inició los trabajos de perforación en el proyecto minero El Perdido, en Malargüe, Mendoza

El lugar exacto de la perforación fue elegido por la minera Kobrea en base al mapeo geológico y de alteración, al mapeo de densidad de vetas, el muestreo de fragmentos de roca y los datos geofísicos recopilados, no solo por la operadora actual, sino también por otros que lo hicieron en el pasado.

“Los primeros 3 pozos probarán el núcleo interpretado del sistema bajo la capa lixiviada (leached cap), dirigiéndose hacia el pórfido de diorita de cuarzo temprano y la brecha hidrotermal delimitada en superficie”, dijo el CEO de la compañía, James Hedalen.

muestras de cobre en el perdido malargue mineria Las primeras muestras extraídas del pozo 1 de El Perdido, de la minera Kobrea en Malargüe.

En concreto, probarán si el corazón del yacimiento que interpretaron con estudios previos (geología, geoquímica, geofísica) realmente existe y tiene mineralización.

“La capa lixiviada en superficie presenta anomalías en mineralización de cobre, oro y molibdeno", contó, confiado.

Fase 1 en El Perdido y encuentro con Hebe Casado

El pozo histórico fue llamado DD26ELP001, una combinación del sistema utilizado para la perforación (diamantina), el año de la campaña, el nombre del proyecto (El Perdido) y el número del pozo.

Está ubicado en una de las dos fases de pórfido de diorita de cuarzo temprano con una alta densidad de stockwork de cuarzo (red de vetas), explicaron técnicamente desde la compañía. Durante la semana pasada llegaron a perforar los primeros 250 metros.

kobrea perforacion malargue Imágenes de la perforación inicial de la minera Kobrea en Malargüe.

“Las rocas superficiales han sido sometidas a un proceso de lixiviación mineral bien desarrollado. Perforar debajo de esta capa lixiviada es necesario para determinar la ley de la mineralización de cobre”, explicaron.

Lo que espera Kobrea es que este primer pozo atraviese las fases de pórfido por varios cientos de metros antes de encontrar la brecha hidrotermal emplazada verticalmente. Se interpreta que dicha brecha –que es una roca que se rompe producto de los fluidos calientes que transportan minerales– se introdujo aproximadamente en el centro del sistema hidrotermal.

Este primer pozo, que debiera alcanzar los 500 metros de profundidad, está orientado hacia el este con una inclinación de -55°.

el perdido kobrea mineria malargue La minera canadiense Kobrea publicó imágenes de la primera fase de exploración en Malargüe.

Esta etapa es la necesaria para definir no solo perforaciones futuras de Kobrea, sino también dónde se ubicará la futura infraestructura de apoyo.

Estas precisiones fueron anticipadas por el presidente de Kobrea Exploraciones Argentinas, Mario Castelli, a la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, en el arranque de esta semana.

“Es un paso concreto después de años de estudios técnicos y evaluaciones ambientales”, celebró la funcionaria.

kobrea mario castelli hebe casado

Cómo sigue la perforación minera en El Perdido, Malargüe

Kobrea espera que el segundo y tercer pozo encuentren las mismas unidades geológicas que el primero, con grados similares de alteración hidrotermal y mineralización.

Las observaciones geológicas y los resultados analíticos de estos tres primeros pozos ayudarán a planificar las perforaciones subsiguientes. Esto permitirá a los geólogos de la minera Kobrea dirigir la exploración hacia zonas de alteración de mayor temperatura y fases de pórfido temprano, que típicamente albergan una mayor proporción de vetas de cuarzo (stockwork) asociadas con mineralización de cobre, oro y molibdeno.

Para llegar hasta el campamento de perforación, Kobrea Exploraciones Argentina, subsidiaria local de la canadiense Kobrea Exploration Corp., ejecutó la construcción de un camino de aproximadamente 15 kilómetros.

La autoridad minera provincial supervisó esos trabajos y los primeros trabajos de perforación.

El potencial de Malargüe Distrito Minero Occidental

En paralelo, Kobrea avanza con estudios técnicos y ambientales en otros proyectos que tiene en el distrito Malargüe, como El Destino.

La empresa señaló que cuenta con capacidad logística, recursos humanos y respaldo financiero para desarrollar distintos proyectos mineros en simultáneo.

mineria perforacion kobrea malargue La intención de Kobrea es avanzar con las autorizaciones para empezar a perforar en El Destino, otro proyecto minero de su propiedad.

Impulsa Mendoza avanza con su primer camino minero

A la vez que Kobrea se adelanta en la exploración en Malargüe, la empresa estatal mendocina hace lo suyo en El Seguro, otro de los proyectos mineros del distrito.

En el cierre del 2025, Impulsa Mendoza recibió la aprobación de la Autoridad Ambiental Minera para iniciar la construcción del camino de acceso.

Esta obra es esencial para garantizar el acceso, la logística y el control en una zona actualmente sin conectividad vial adecuada, y condición previa para el desarrollo de futuras tareas de exploración minera.

Tendrá una extensión total de 26 kilómetros. Según contó la empresa, la obra incluye el reacondicionamiento del ingreso al Puesto Alaniz, en un tramo de 6 kilómetros que ya fue ejecutado, y la construcción de 20,6 kilómetros de camino nuevo, necesarios para habilitar el acceso seguro al área del proyecto minero.

Además, comenzaron trabajos de apertura de traza y la construcción del primer puente sobre el arroyo Pachico, una infraestructura fundamental para asegurar la transitabilidad permanente del corredor.

La construcción del camino para el proyecto minero El Seguro se inscribió en el programa de Caminos Productivos, impulsado por el Gobierno de Mendoza a través de un convenio entre Impulsa Mendoza y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

Este plan integral contempla una intervención total de 460 kilómetros, que incluye el mantenimiento de 380 kilómetros de caminos existentes en el Sur y la ejecución de 80 kilómetros de nuevas trazas, orientadas a acompañar el desarrollo productivo, especialmente el que tiene que ver con la minería.