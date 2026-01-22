Una comitiva de Ambiente recorrió las primeras perforaciones del proyecto El Perdido en Malargüe

proyecto el perdido mineria malargue

El relevamiento incluyó la revisión de procedimientos operativos, manejo ambiental, seguridad y condiciones laborales.

“Ya con más de 250 metros perforados y resultados positivos avanzando, pudimos recorrer todas las instalaciones y verificar el cumplimiento de la normativa minera y ambiental existente. Se trata de un proyecto que incluyó la apertura de caminos, campamentos y el traslado de equipos, con la participación de profesionales en su mayoría de Mendoza, con empresas de servicio también locales”, explicó Shantal.

La recorrida forma parte del esquema de control y acompañamiento técnico que impulsa el Ministerio de Energía y Ambiente para asegurar que los proyectos de exploración se desarrollen bajo criterios de legalidad, trazabilidad, responsabilidad ambiental y mejora continua de los estándares operativos.

Controles permanentes

En diciembre, la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), el espacio participativo de control y seguimiento de proyectos mineros en la provincia, llevó adelante una inspección técnica integral en el proyecto.

El operativo contó con la participación de técnicos y autoridades de la Dirección de Minería, la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, la Policía Ambiental Minera y la Municipalidad de Malargüe.

Los equipos técnicos verificaron el cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos por el titular del proyecto, incluyendo el manejo de residuos, el control de procesos erosivos y la protección de áreas consideradas sensibles desde el punto de vista ambiental.

También se supervisaron aspectos vinculados a la seguridad operativa, como la señalización en obra, el control de velocidad de los vehículos y la correcta aplicación de los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de trabajos en terreno.

Otro de los ejes de la inspección fue la protección del patrimonio arqueológico, conforme a lo establecido en la actualización del Informe de Impacto Ambiental. Asimismo, se analizaron los criterios técnicos aplicados en la última presentación del Plan de Manejo de Apertura de Caminos, un documento clave para ordenar las tareas de infraestructura inicial.

proyecto el perdido malargue

Antecedentes técnicos del proyecto El Perdido

El Perdido inició en enero su programa de perforación diamantina de fase 1 en un sistema tipo pórfido. Se trata de un hito clave para validar en profundidad el potencial mineral de la zona.

Según explicó el CEO de Kobrea, James Halden, el diseño de los sondajes se basa en trabajos previos de mapeo geológico y de alteración, análisis de densidad de vetillas, muestreo de rocas (rock chips) y estudios geofísicos. Esta integración de información permitió definir con mayor precisión los blancos de perforación.

La fase 1 contempla 3 sondajes diamantinos iniciales de 500 metros cada uno, orientados a evaluar el “núcleo” interpretado del sistema bajo una capa lixiviada (leached cap).

Obras de acceso e infraestructura

Kobrea inició en noviembre pasado la construcción del camino de acceso para la primera fase de exploración en El Perdido, junto con la instalación del campamento y la preparación logística para el programa de perforación diamantina. Estas obras de accesibilidad son centrales para garantizar la operación en condiciones de seguridad, trazabilidad y control.

La puesta en marcha de esta etapa constituye un indicador de avance concreto, necesario para habilitar tanto las perforaciones como la futura infraestructura de apoyo. De confirmarse el potencial del sistema tipo pórfido, El Perdido podría incorporarse a la cartera de proyectos estratégicos que consolidan el rol de Malargüe como distrito minero en expansión, con impacto positivo en empleo, contratación de servicios especializados y desarrollo regional.

proyecto el perdido

Presencia de Kobrea en Mendoza

Kobrea es una compañía canadiense orientada a la exploración de metales base. En Mendoza posee derechos de exploración sobre 7 proyectos que suman más de 730 km², posicionando a la provincia como un polo de relevancia para la industria minera vinculada al cobre y metales asociados.

Desde la empresa indicaron que los trabajos en El Perdido forman parte de una estrategia de largo plazo para evaluar y desarrollar recursos minerales en el suroeste de la provincia, un territorio con potencial reconocido y con creciente dinamismo en materia de inversiones.