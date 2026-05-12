En un acto realizado en Buenos Aires, Malargüe dio el puntapié inicial a su temporada de invierno 2026, consolidándose como el corazón de la nieve en Mendoza. El lanzamiento contó con la presencia del secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, y el intendente Celso Jaque, quienes destacaron el potencial del departamento para atraer visitantes extranjeros bajo el nuevo paradigma de "cielos abiertos".
Malargüe lanzó su temporada de invierno con propuestas variadas para los visitantes
El secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, encabezó junto al intendente Celso Jaque la promoción de la oferta de nieve de Malargüe. Beneficios para turistas y fuerte respaldo a la conectividad aérea
Scioli fue contundente al analizar el presente del sector: “Hemos logrado cambiar la percepción de Argentina en el mundo. Hoy el país es percibido como un destino seguro, de calidad y accesible”. Según el funcionario, esta nueva imagen permitió que el turismo receptivo creciera 10% en lo que va del año.
El funcionario nacional subrayó que la gestión de Javier Milei considera al turismo como una industria "estratégica" y que el foco actual está puesto "con todo en la temporada de nieve". En ese sentido, calificó a Malargüe como un destino de vanguardia que combina "los medios más modernos de esquí con una gran calidad hotelera".
Beneficios para el bolsillo: descuentos del 50%
A su turno, el intendente Celso Jaque resaltó la infraestructura del departamento, que cuenta con 6.330 plazas hoteleras y tres centros invernales de referencia. Sin embargo, el anuncio más esperado fue el de los incentivos económicos para atraer a las familias.
A través del Dino Pass, se ofrecerán beneficios directos para quienes elijan hospedarse en el departamento:
- 50% de descuento en los medios de elevación de Las Leñas para quienes se hospeden dos noches o más en la ciudad de Malargüe.
- 25% de descuento en medios de elevación para quienes pernocten en Valle de Los Molles.
- 25% de rebaja en el alquiler de equipos (Sky Rental) en Las Leñas para los beneficiarios del pase.
"Malargüe lo tiene todo, hasta mar", bromeó Jaque con referencia al patrimonio paleontológico del Parque Cretácico, recordando que la oferta del departamento va mucho más allá del esquí, incluyendo turismo científico, de naturaleza y cultura.
El peso del sector privado
La presentación también sirvió para mostrar un frente unido entre el sector público y el privado. Del evento participaron referentes clave como Daniel Von Zedtwitz (director de Turismo local), representantes de la Cámara de Comercio y la Asociación Malargüina de Turismo (Amatur), y los responsables de los principales centros de nieve: Las Leñas, El Azufre y Real del Pehuenche.
Con 112 establecimientos habilitados y la apuesta por la conectividad aérea reforzada, Malargüe se prepara para un invierno que busca romper récords de ocupación, apuntalado por una macroeconomía que, según el gobierno nacional, empieza a rendir frutos en el mercado internacional.
Los números clave de la temporada
- 6.330 plazas hoteleras disponibles.
- 47 establecimientos gastronómicos.
- 112 prestadores turísticos habilitados.
- 10% de aumento en el turismo receptivo nacional en 2026.