Malargüe lanzó su temporada de invierno con propuestas variadas para los visitantes

daniel scioli y celso jaque El secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, y el intendente de Malargüe, Celso Jaque. Foto: Secretaría de Turismo de la Nación

Beneficios para el bolsillo: descuentos del 50%

A su turno, el intendente Celso Jaque resaltó la infraestructura del departamento, que cuenta con 6.330 plazas hoteleras y tres centros invernales de referencia. Sin embargo, el anuncio más esperado fue el de los incentivos económicos para atraer a las familias.

A través del Dino Pass, se ofrecerán beneficios directos para quienes elijan hospedarse en el departamento:

50% de descuento en los medios de elevación de Las Leñas para quienes se hospeden dos noches o más en la ciudad de Malargüe.

para quienes se hospeden dos noches o más en la ciudad de Malargüe. 25% de descuent o en medios de elevación para quienes pernocten en Valle de Los Molles .

en medios de elevación para quienes pernocten en . 25% de rebaja en el alquiler de equipos (Sky Rental) en Las Leñas para los beneficiarios del pase.

"Malargüe lo tiene todo, hasta mar", bromeó Jaque con referencia al patrimonio paleontológico del Parque Cretácico, recordando que la oferta del departamento va mucho más allá del esquí, incluyendo turismo científico, de naturaleza y cultura.

lanzamiento temporada de invierno en el azufre.1jpg En CABA se hizo la presentación de la temporada de invierno que prepara Malargüe. Foto: Secretaría de Turismo de la Nación

El peso del sector privado

La presentación también sirvió para mostrar un frente unido entre el sector público y el privado. Del evento participaron referentes clave como Daniel Von Zedtwitz (director de Turismo local), representantes de la Cámara de Comercio y la Asociación Malargüina de Turismo (Amatur), y los responsables de los principales centros de nieve: Las Leñas, El Azufre y Real del Pehuenche.

Con 112 establecimientos habilitados y la apuesta por la conectividad aérea reforzada, Malargüe se prepara para un invierno que busca romper récords de ocupación, apuntalado por una macroeconomía que, según el gobierno nacional, empieza a rendir frutos en el mercado internacional.

Los números clave de la temporada

6.330 plazas hoteleras disponibles.

47 establecimientos gastronómicos.

112 prestadores turísticos habilitados.

10% de aumento en el turismo receptivo nacional en 2026.