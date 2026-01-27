Inicio Política Javier Milei
Cantó y todo

Video: así fue el show de Javier Milei junto a Fátima Florez en Mar del Plata

El Presidente cantó "El Rock del Gato" en el Teatro Roxy. Milei llegó junto a su hermana y algunos funcionarios de su gobierno

Por Redacción de UNO [email protected]
Javier Milei en el ingreso al Teatro Roxy en Mar del Plata.

Foto: Ahora Mar del Plata

El presidente Javier Milei asistió al espectáculo de Fátima Florez en Mar del Plata y llegó acompañado de su hermana, Karina Milei y algunos funcionarios del gabinete.

Los asistentes al teatro Roxy, aprovecharon para tomarle fotos a Milei, quien había confirmado su participación en el evento de su ex pareja.

Hace algunos minutos, comenzó a cantar junto a la capo cómica.

