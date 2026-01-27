El presidente Javier Milei asistió al espectáculo de Fátima Florez en Mar del Plata y llegó acompañado de su hermana, Karina Milei y algunos funcionarios del gabinete.
Cantó y todo
Video: así fue el show de Javier Milei junto a Fátima Florez en Mar del Plata
El Presidente cantó "El Rock del Gato" en el Teatro Roxy. Milei llegó junto a su hermana y algunos funcionarios de su gobierno
Los asistentes al teatro Roxy, aprovecharon para tomarle fotos a Milei, quien había confirmado su participación en el evento de su ex pareja.
Hace algunos minutos, comenzó a cantar junto a la capo cómica.