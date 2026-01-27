Un joven fue detenido en Mar del Plata por golpear la camioneta de Javier Milei

Embed - Mar del Plata: detenido por golpear la camionete de Milei

Detenido de inmediato

El portal marplatense 0223 contó que "el joven fue rodeado por al menos seis policías con escudos tras agredir el vehículo oficial. Cuando pasó el vehículo provincial, lo golpeó y fue detenido por la policía”.

El aprehendido fue trasladado a la comisaría primera, con jurisdicción en la zona, y quedó a disposición de la Justicia.

La presencia del mandatario alteró durante la tarde el tránsito de turistas en la inmediaciones del Teatro Roxy.

Milei ingresó al lugar después del mediodía, minutos antes de las 14, para ensayar su participación con Fátima Florez para el espectáculo de la noche , y se retiró antes de las 16.

Hubo manifestaciones de apoyo y otras de rechazo ante la falta de trabajo y de “jubilaciones dignas”, según los testimonios de algunos de los presentes.

milei en heladeria de mar del plata Javier Milei con los trabajadores de la heladería Lucciano’s, de Mar del Plata. Foto: Noticias Argentinas

“Estamos volviendo a la cultura del trabajo”, destacaron algunos de los presentes en el teatro, mientras otros acusaron al presidente de estar “vendiendo la patria”.

Milei visitó primero el Parque Industrial General Savio, donde visitó la fábrica de helados de la marca Lucciano’s.

La visita a Mar del Plata es parte una gira federal que Milei planea llevar adelante en distintas ciudades del país, y que inició ayer con el “Tour de la Gratitud” por la intersección de las calles Güemes y Avellaneda.