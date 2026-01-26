Javier Milei llegó a Mar del Plata y lo recibió una multitud

Javier Milei El presidente Javier Milei. Foto de archivo

En medio de un operativo de seguridad que no pudo evitar el contacto con la gente, Milei se bajó del auto oficial con su clásica campera negra, saludó a los manifestantes a pura sonrisa y hasta firmó camisetas, de acuerdo a lo que informó la Agencia Noticias Argentinas.

En la comitiva que llevó a Milei y a la secretaria general de la Presidencia también estaban el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Javier Milei y sus actividades en Mar del Plata

El jefe de Estado encabezará este martes la Derecha Fest, un evento que reúne a referentes del espectro libertario y conservador.

También Milei tiene previsto asistir a la función de “Fátima Universal”, el espectáculo que su expareja Fátima Florez presenta en el teatro Roxy de Mar del Plata en el marco de la temporada de verano.

fatima florez y javier milei Fátima Flores y Javier Milei. Foto: Noticias Argentinas

Debido a su presencia, la función fue reprogramada especialmente y se adelantará de manera excepcional a las 21, según confirmó la actriz y divulgó el flyer de promoción.

“Está confirmadísimo que viene; es una función que se adelanta porque luego él debe seguir con sus actividades”, explicó Fátima, quien también anticipó que el show tendrá “guiños a la realidad” por la presencia del jefe de Estado.

La capocómica dejó abierta la posibilidad de que Milei suba al escenario sobre el final para cantar, una faceta que ya mostró públicamente en otras oportunidades: “Sobre el final le vamos a preguntar al público si tiene ganas de que el presidente cante. Seguro nos dicen que sí”, adelantó.