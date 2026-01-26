Milei refuerza su agenda política en Mar del Plata con actos y eventos libertarios

Milei participará de la Derecha Fest

Además de la actividad oficial, Milei participará el martes 27, por segundo año consecutivo, del evento denominado La Derecha Fest, organizado por su biógrafo personal, Nicolás Márquez, y que contará con la presencia de influencers libertarios que difunden las ideas del mandatario.

El Gordo Dan en la Derecha Fest Influencers libertarios acompañarán a Javier Milei en la Derecha Fest.

La actividad, definida por el propio espacio como una “convención política”, reúne a referentes del movimiento conservador y contará con la participación de ministros, diputados y senadores de LLA, además de militantes y público en general.

Ese mismo día, el Presidente tiene previsto asistir como espectador al espectáculo “Fátima Universal”, protagonizado por su ex pareja Fátima Flórez, quien lo invitó especialmente al Teatro Roxy de Mar del Plata.

La visita a la ciudad forma parte de una gira federal que el mandatario planea realizar por distintas localidades del país, con el objetivo de agradecer el apoyo de sus votantes y reafirmar el rumbo del Gobierno nacional.