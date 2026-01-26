El presidente Javier Milei continuará este lunes con el denominado “Tour de la Gratitud”, una serie de actividades con las que busca agradecer el respaldo ciudadano recibido desde el inicio de su gestión. En ese marco, el mandatario visitará en Mar del Plata, donde mantendrá contacto directo con vecinos y turistas.
Milei refuerza su agenda política en Mar del Plata con actos y eventos libertarios
Javier Milei visita la ciudad balnearia en el marco del “Tour de la Gratitud” y participará de La Derecha Fest junto a referentes de La Libertad Avanza
Según informaron desde el Gobierno nacional, Milei estará a partir de las 20.30 en la intersección de Güemes y Avellaneda, donde interactuará con el público en la ciudad balnearia. El Tour de la Gratitud había comenzado en Córdoba, en diciembre.
El Presidente estará acompañado por algunos funcionarios de su gabinete y tiene previsto dialogar con marplatenses y visitantes para expresar su agradecimiento y compartir los “avances del proceso de transformación” que impulsa La Libertad Avanza (LLA), detallaron desde Presidencia.
Milei participará de la Derecha Fest
Además de la actividad oficial, Milei participará el martes 27, por segundo año consecutivo, del evento denominado La Derecha Fest, organizado por su biógrafo personal, Nicolás Márquez, y que contará con la presencia de influencers libertarios que difunden las ideas del mandatario.
La actividad, definida por el propio espacio como una “convención política”, reúne a referentes del movimiento conservador y contará con la participación de ministros, diputados y senadores de LLA, además de militantes y público en general.
Ese mismo día, el Presidente tiene previsto asistir como espectador al espectáculo “Fátima Universal”, protagonizado por su ex pareja Fátima Flórez, quien lo invitó especialmente al Teatro Roxy de Mar del Plata.
La visita a la ciudad forma parte de una gira federal que el mandatario planea realizar por distintas localidades del país, con el objetivo de agradecer el apoyo de sus votantes y reafirmar el rumbo del Gobierno nacional.