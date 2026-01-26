Milei oficializó la salida de las autoridades de Renaper, la UIF y Transporte

pablo-luis-santos-dejara-de-estar-a-cargo-del-renaper-a-partir-del-1-de-febrero-foto-renaper-IBMRHU5FQNBGPNWDLAG5VVVYYA Pablo Santos dejó de ser el titular del Renaper.

Quién es Diego Pérez Lorgueilleux

En reemplazo de Santos fue designado Diego Pérez Lorgueilleux. De acuerdo con información del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, inició su carrera en la gestión pública en 2005 y ocupó diversos cargos en el Gobierno porteño, entre ellos Gerente Operativo en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y Director General de Habilitaciones y Permisos en la Agencia Gubernamental de Control.

Entre 2019 y 2023 se desempeñó como subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, donde tuvo a su cargo la planificación y administración de bienes y servicios. En diciembre de 2023 fue designado secretario administrativo de la Legislatura porteña. Pérez Lorgueilleux responde políticamente a Diego Santilli, quien ahora lo incorporó a la estructura del Gobierno nacional.

La salida de Paul Starc de la UIF y su reemplazo

En paralelo, el Ejecutivo oficializó la salida de Paul Starc de la Unidad de Información Financiera mediante el Decreto 45/2026, que aceptó su renuncia y también le agradeció los servicios prestados.

Paul Starc RENUNCIA UIF Paul Starc ya no está al frente de la UIF.

El final de la gestión de Starc se produjo luego de una serie de actividades de alto perfil, entre ellas un reciente viaje a Washington, donde mantuvo reuniones con funcionarios estadounidenses para cooperar en investigaciones sobre presunto lavado de dinero, incluida una causa vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). De esos encuentros participaron el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, y autoridades de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).

Además, Starc cerró su etapa al frente del organismo como querellante en el juicio de la causa de los Cuadernos, que involucra a exfuncionarios y empresarios, entre ellos la expresidenta Cristina Kirchner. Había asumido en abril de 2025, tras la dimisión de Ignacio Yacobucci, a través del Decreto 256/2025, luego de una extensa trayectoria en la investigación de delitos complejos y en políticas de seguridad

Desde el Ministerio de Justicia destacaron que su gestión se caracterizó por el profesionalismo y el compromiso, y señalaron que adecuó el sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo a los estándares nacionales e internacionales. También indicaron que Paul Starc continuará colaborando con el Gobierno en tareas vinculadas a la gestión y al desarrollo financiero.

Si bien la designación aún no fue oficializada, desde el Ejecutivo adelantaron que el licenciado Ernesto Gaspari asumirá la conducción de la UIF. Según el Ministerio de Justicia, Gaspari cuenta con una amplia trayectoria en gestión pública y privada, finanzas y administración, y se desempeñó como secretario de Coordinación y Planificación Exterior en la Cancillería.

Cambios en Transporte y el sector ferroviario

luis-pierrini-2jpg Luis Octavio Pierrini dejó su cargo en la Secretaría de Transporte.

Por último, a través del Decreto 47/2026, el Gobierno formalizó un cambio en la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía. La norma dispuso la salida de Luis Octavio Pierrini y la designación, a partir del 22 de enero, del arquitecto Fernando Augusto Herrmann como nuevo titular del área.

Tras la salida de Pierrini, también se produjeron renuncias en las máximas autoridades de las empresas estatales ferroviarias. Los presidentes de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA), Gerardo Boschín, y de Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF), Leonardo Comperatore, dejaron sus cargos el miércoles de la semana pasada, en el marco del proceso de reorganización del sector.

Fuentes: Boletín Oficial: A24.com y Archivo Diario UNO.