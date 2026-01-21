Renunció el secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, y ya tiene reemplazante

Se lo consideró un outsider de la política ya que sus orígenes son del mundo empresarial. Es dueño del histórico Triunfo Seguros.

Luis Pierrini, Alfredo Cornejo y Natalio Mema.jpeg Luis Pierrini, ex secretario de Transporte, junto al gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Gobierno, Natalio Mema. (Imagen de archivo).

Pierrini acordó con Cornejo el traspaso de rutas para su mantenimiento

Pierrini fue el secretario de Transporte que avanzó en temas claves para la provincia: uno de ellos, el traspaso de rutas nacionales para su mantenimiento.

Fuentes del Gobierno de la provincia indicaron que en nada cambia la salida de Pierrini en los proyectos que ya están consolidados.

Entre ellos, la repavimentación de la Ruta 7 y las obras en la Ruta 40.

Luis pierrini.jpg Luis Pierrini dejó su cargo este miércoles como secretario de Transporte de la Nación. Foto: Internet

El perfil del sucesor de Pierrini en la secretaría de Transporte

Herrmann es arquitecto, egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y posee un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).

Asimismo, a lo largo de su carrera se desempeñó como docente en diversas instituciones académicas, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).

Entre uno de los temas importantes que tendrá a su cargo es la negociación por los subsidios de Transporte.