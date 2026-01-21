El secretario de Transporte de la Nación, el mendocino, Luis Pierrini, presentó su renuncia este miércoles motivos personales, según informó el gobierno del presidente Javier Milei.
Renunció el secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, y ya tiene reemplazante
Luis Pierrini se desempeñó en el cargo poco más de 8 meses. Será sucedido por Fernando Herrmann
El ministro de Economía, Luis Caputo, agradeció el compromiso y la labor desarrollada por Pierrini durante su gestión al frente de la Secretaría. Pierrini estuvo al frente de la secretaría por 8 meses y 20 días. El funcionario tuvo a cargo la gestión de varios proyectos para Mendoza, como es el Tren de Cercanías, que fue licitado a fines de diciembre.
Pierrini quedó al frente del área de transporte en mayo de 2025 como sucesor de Franco Mogetta.
Se lo consideró un outsider de la política ya que sus orígenes son del mundo empresarial. Es dueño del histórico Triunfo Seguros.
Pierrini acordó con Cornejo el traspaso de rutas para su mantenimiento
Pierrini fue el secretario de Transporte que avanzó en temas claves para la provincia: uno de ellos, el traspaso de rutas nacionales para su mantenimiento.
Fuentes del Gobierno de la provincia indicaron que en nada cambia la salida de Pierrini en los proyectos que ya están consolidados.
Entre ellos, la repavimentación de la Ruta 7 y las obras en la Ruta 40.
El perfil del sucesor de Pierrini en la secretaría de Transporte
Herrmann es arquitecto, egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y posee un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).
Asimismo, a lo largo de su carrera se desempeñó como docente en diversas instituciones académicas, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).
Entre uno de los temas importantes que tendrá a su cargo es la negociación por los subsidios de Transporte.