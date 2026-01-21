Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, denunció dispositivos de espionaje en su oficina

espionaje a rogelio frigerio Dispositivos de espionaje ilegal encontrados en la oficina de Rogelio Frigerio. Foto: X de Rogelio Frigerio

"Prácticas ocuras del pasado"

“En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian. No nos van a frenar en los cambios y transformaciones que iniciamos en diciembre de 2023”, finalizó Frigerio con su denuncia pública.

Desde el Ejecutivo provincial confirmaron que los elemento encontrados son dispositivos de grabación de audio y video que estaban ocultos en dependencias oficiales y calificaron el hecho de "extrema gravedad".

La denuncia penal apunta a que la Justicia investigue quiénes colocaron estos dispositivos y con qué finalidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/2014073147318804960&partner=&hide_thread=false Estos hechos son gravísimos y nos remiten a las peores prácticas del pasado. Nuestro total respaldo a @frigeriorogelio por denunciar el espionaje ilegal y avanzar con las investigaciones. En democracia no hay lugar para operaciones, aprietes ni estructuras clandestinas. Que la… https://t.co/Cfx4tMX3Rl — PRO (@proargentina) January 21, 2026

Por su parte, el PRO, partido político al que pertence Frigerio, expresó su “total respaldo” al gobernador entrerriano por “denunciar el espionaje ilegal y avanzar con las investigaciones”.

“Estos hechos son gravísimos y nos remiten a las peores prácticas del pasado. Nuestro total respaldo a Frigerio por denunciar el espionaje ilegal y avanzar con las investigaciones”, expresó la fuerza política liderada por Mauricio Macri en un comunicado difundido en redes sociales.

“En democracia no hay lugar para operaciones, aprietes ni estructuras clandestinas. Que la Justicia investigue y sancione a los responsables”, remató el PRO.

Por su parte, el secretario de Turismo de la provincia, Jorge Satto, sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia que “había micrófonos conectados a internet tanto en el despacho personal” de Frigerio así como en la sede de la “Secretaría de la provincia”, al responder una consulta de la Agencia Noticias Argentinas.