Los jubilados de Mendoza llegaron a la marcha número 100 en reclamo por sus salarios

marcha numero 100 de jubilados de mendoza Significativo cartel en la marcha de jubilados. Foto: gentileza Miguel Cicconi

Las marchas comenzaron en febrero de 2024

Luego del ajuste dispuesto por Javier Milei a meses de haber asumido, el de los jubilados y pensionados fue uno de los sectores más castigados por el deterioro de sus ingresos. Por eso fue que comenzaron a reunirse los miércoles en la plaza San Martín, como antiguamente lo hacían los jueves las Madres de Plaza de Mayo.

Los encuentros fueron de autoconvocados que después comenzaron a organizarse en agrupaciones o asociaciones y es así cómo surgió Coyron, que es la coordinadora de los jubilados, a la que se fueron sumando otras entidades.

marcha numero 100 de jubilados de mendoza1 Un respiro frente al calor, en la marcha de jubilados de este miércoles. Foto: gentileza Miguel Cicconi

En las 100 marchas se ha apuntado contra Javier Milei pero también Alfredo Cornejo fue objeto de críticas y fueron numerosas las quejas por la restricción al acceso a los medicamentos tema en el que intervino la Justicia y obligó al PAMI a restituir la gratuidad de todos los remedios.

También pasaron a ser parte de las marchas, organizaciones vinculadas con discapacitados luego de que fueron objeto de medidas de cercenamiento de algunos beneficios.

Con frío o con calor, a veces con lluvias las manifestaciones nunca se interrumpieron incluso en feraidos o fechas festivas como Navidad y Año Nuevo.

marcha numero 100 de jubilados de mendoza5 Uno de los jubilados se envolvió una bandera con rostros de próceres. Foto: gentileza Miguel Cicconi

100 marchas sin ningún incidente

Para destacar es que a lo largo de los dos años de marchas de los jubilados nunca hubo incidentes al contrario de lo ocurrido en Buenos Aires. Este mismo miércoles precisamente se registraron hechos de tensión por la participación de la Policía en cercanías del Obelisco.

En Mendoza hasta ahora no hubo ninguna situación violenta. Sí, ha sido notable la cantidad de efectivos dispuesta incluso hasta con la presencia de bomberos.

La marcha número 100

En el vértice suroeste de la plaza San Martín comenzó la marcha número 100 para seguir hacia el Este y llegar a la avenida San Martín. Allí los manifestantes cortaron media calzada, siguieron hasta Buenos Aires y por ésta retornaron a la plaza.

marcha numero 100 de jubilados de mendoza8 La reconocida Vilma Rúpolo, actriz y directora de teatro, junto a los jubilados. Foto: gentileza Miguel Cicconi

Organizaciones sociales, barriales, de derechos humanos y muchos gremios acompañaron a los jubilados. También hubo una fuerte presencia de representantes de actividades artísticas y algunos aportaron su música. Entre ellos estuvo un infaltable en las marchas, Jorge Cuello, junto a su hijo Mauco recuperado de un severo problema de salud luego la agresión que sufrió por parte de desconocidos qeu además le robaron.

Además en esta ocasión se sumaron grandes muñecos o títeres, simbolizando a los jubilados. Y muchísimo jóvenes acompañando y sosteniendo a sus abuelos y abuelas.