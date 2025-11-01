Le dieron el alta al músico mendocino que sufrió un robo y una salvaje golpiza hace dos meses

Mauco cuello SEC En esta esquina fue atendido Mauco Cuello. El SEC aludió a que no lo internaron porque el paciente se negó a ser trasladado.

Cómo se encuentra actualmente el músico

Si bien este miércoles fue dado de alta, su hermana Ailén contó que el estado de Mauco es delicado y que debe hacer una recuperación kinesiológica y neurocognitiva de por lo menos 4 meses.

Luego, los médicos evaluarán los avances y los daños que puedan haber quedado tras la recuperación. Por esto, aún es muy pronto para saber si tiene algún tipo de secuela.

En cuanto a los avances que ha tenido hasta ahora, la hermana contó que se alimenta por sus propios medios, pero aún no tiene total independencia.

También ha vuelto a hablar, pero por momentos esto se le dificulta.

Sobre el día que recibió la golpiza que lo envió al hospital por 2 meses, Ailén sostuvo que no se acuerda de nada. "Nos pregunta qué fue lo que le pasó y dónde está su guitarra", expresó Ailén.

La familia cuestiona la intervención de la emergencia

El punto que busca esclarecer la familia a través de sus abogados defensores no solo es quién golpeó al músico sino el papel del SEC en lo que ocurrió.

Según la explicación de Ailén, el músico fue golpeado en la madrugada del lunes 25 de agosto cerca del bar "La Nueva Cañada" ubicado en San Martín Sur de Godoy Cruz. Como pudo, subió a un colectivo de la línea 700 en la zona de Beltrán y Rivadavia, en el mismo departamento. Allí, una pasajera lo vio inconsciente y le avisó al chofer, quien a su vez, dio aviso al SEC.

La emergencia llegó y lo atendió, pero Cuello no quiso ser trasladado a un hospital en ese momento y el servicio de emergencia dio cuenta de esto para justificar que no fue internado.

Luego llegó a su casa y allí permaneció hasta que un familiar lo encontró sangrando por la boca y los oídos y lo llevó finalmente al Hospital Central, lo que ocurrió en la tarde del lunes. Pasaron muchas horas entre que fue golpeado y que quedó internado.

Según la hermana, "Mauco se encontraba en estado de vulnerabilidad, con trastorno encefalocraneano grave, y el personal del SEC aludió en la historia clínica un 'rechaza traslado'. Lo dejaron en la vía pública con una venda. Cuando un paciente tiene criterio de traslado urgente no se procede de esa manera".

El agradecimiento y pedido de justicia de la familia del músico

Ailén escribió un posteo en Facebook en el que cuenta lo que pasaron durante este tiempo en el que Mauco Cuello estuvo en terapia intensiva y en el que, en muchas oportunidades, tuvieron que despedirse de él porque sus estado era realmente grave.

"¿Cómo describir lo que vivimos y atravesamos familiarmente desde ese momento? No hay forma. fueron días y noches interminables, dolorosas, torturantes. Más de una vez nos pidieron que nos despidieramos de el. Mi corazón de hermana no olvida cuando la doctora Quispe nos decía que había hecho todo lo posible por Mauco pero que tenía valores "incompatibles con la vida" que llamara a sus papás para despedirlo, que teníamos siete minutos para hacerlo".

Además, escribió que "No hay cómo enumerar todas las barbaridades que transitamos en 66 días. En el mientras tanto tuvimos que seguir trabajando y criando a nuestros hijos como si no estuviéramos atravesando una tempestad. Tuvimos gente que nos ayudó a acompañar, a contener y cuidar a Mauco para que al menos nosotros pudiéramos volver a casa a dormir. Fueron imprescindibles para llegar a hoy"

También contó que hace unos días, comenzó una recuperación imparable, "desafiando todos los pronósticos porque mi mamá parió un rebelde y de corazón bondadoso. Probablemente pase mucho tiempo hasta que mis papás superen dos meses de estar anunciando la muerte de un hijo que para los médicos era inminente, y sabemos que falta mucho para su recuperación total. Hoy mi hermano habla, deambula, respira por sus propios medios, escribe, nos reconoce, pregunta por sus sobrinos, de a ratos se sorprende, se olvida, después se acuerda, después se vuelve a olvidar de por qué está ahí. Ojalá algún día su cuerpo sane y olvide tanto dolor"

Por último, agradeció a las personas que pensaron en Mauco, que les dieron una palabra de apoyo, que dedicaron un momento a pensar en su familia. "Hoy mi hermano está fuera de peligro y va a terminar su recuperación acompañado de la familia como desde el primer día".