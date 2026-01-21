Denuncian que la Liga Mendocina desvió $130 millones a empresas de la familia de Omar Sperdutti

liga mendocina de futbol Omar Sperdutti presidió esta semana la primera reunión del año del consejo directivo de la Liga Mendocina de Fútbol. Foto: Liga Mendocina de Fútbol

Eje 1: la "empresa de la esposa" (DHP60 SAS)

El primer foco de la denuncia apunta a la sociedad DHP60 SAS. Según consta en la documentación presentada ante la DPJ, esta empresa tiene como Gerente Titular a la señora Sonia Elisabeth González, quien es la esposa de Omar Sperdutti.

El escrito detalla una serie de movimientos bancarios realizados desde la cuenta oficial de la Liga Mendocina en el Banco Santander hacia esta firma, que no figurarían en los registros contables ni en las actas del Consejo Directivo. La precisión de los datos aportados es llamativa:

El 14 de octubre de 2025, a las 8.15, se transfirieron $5.000.000.

Ese mismo día, apenas unas horas más tarde, a las 18.35 horas, se giraron otros $5.000.000.

Diez días después, el 24 de octubre de 2025, a las 11.30 horas, se realizó una tercera transferencia por $11.000.000.

En total, se denunció el desvío de $21.000.000 en menos de dos semanas hacia la empresa administrada por la cónyuge del presidente de la Liga.

Eje 2: la "empresa de los hijos" (TRANSOSGUI SA)

El segundo eje es aún más voluminoso en términos económicos. La denuncia pone bajo la lupa a la firma TRANSOSGUI S.A. (CUIT 30-71184066-0). Según los edictos y actas societarias adjuntos a la presentación, el directorio y el paquete accionario de esta compañía están controlados por Hernán Emmanuel Sperdutti y Daiana Ruth Sperdutti, hijos del titular de la Liga.

La presentación judicial, basada en informes bancarios solicitados previamente por la Fiscalía de Delitos No Especializados (Expte. P-25.906/25), detectó un flujo de fondos masivo desde la Liga hacia esta sociedad anónima familiar.

Se detallan al menos tres operaciones principales iniciadas a partir de febrero de 2025:

Una transferencia de $30.000.000.

Otra transferencia de $8.300.000.

Una tercera operación por $70.000.000.

El monto global desviado hacia la empresa de los hijos de Sperdutti asciende a $108.300.000. Al igual que en el caso anterior, el denunciante afirma que estas erogaciones millonarias "no están registradas en los libros diarios y contables, ni figuran en el tratamiento de actas del Consejo Directivo", lo que configuraría una administración fraudulenta de los recursos de los clubes mendocinos.

Eje 3: "El zorro cuidando el gallinero"

El tercer punto de la denuncia explica cómo fue posible realizar estos movimientos sin que saltaran las alarmas internas. Según el escrito, los órganos de fiscalización de la Liga están cooptados por personas con vínculos laborales y comerciales directos con las empresas beneficiadas.

Aquí aparecen dos nombres clave:

Federico Omar Alexis Rosales: Este dirigente figura en el Acta de Cierre de Listas como integrante de la Junta Electoral de la Liga. Sin embargo, la denuncia revela que, simultáneamente, Rosales es el Gerente Suplente de DHP60 SAS, la empresa de la esposa de Sperdutti.

Contador Oscar Omar Rosales: Es miembro de la Comisión Revisora de Cuentas (Tribunal de Cuentas), el órgano encargado de vigilar los números de la Liga. La denuncia expone que este contador es, a su vez, el representante técnico de TRANSOSGUI S.A., la empresa de los hijos de Sperdutti, desde el año 2002.

El escrito presentado ante la DPJ subraya la gravedad institucional de este hecho: "¿De qué forma esta persona podía cumplir con su función de contralor si resulta tener un estrecho vínculo con quien conduce la Liga?". Además, se denuncia una violación estatutaria flagrante: los artículos 95 y 96 del Estatuto exigen que los miembros del Tribunal de Cuentas sean propuestos por los Clubes Fundadores, requisito que Rosales no cumple.

liga mendocina de futbol1 Omar Sperdutti les habla a los representantes de distintos clubes. Foto: Liga Mendocina de Fútbol

El contexto: recaudar para ¿desviar?

Esta nueva presentación judicial llega apenas un día después de que se conociera la trama detrás de la "caja" de la Liga. Tal como reveló Diario UNO, existe una denuncia previa ingresada ante la Dirección de Personas Jurídicas que expuso cómo la conducción de Sperdutti implementó un aumento drástico y presuntamente irregular en los costos operativos para los clubes.

Según la documentación difundida, la Liga llevó el valor de la inscripción de los fichajes a $80.000 por futbolista. Teniendo en cuenta que el universo de jugadores alcanza casi los 10.000 deportistas, la decisión administrativa generó una recaudación multimillonaria en tiempo récord, cuestionada por la falta de transparencia en su manejo.

La denuncia también puso la lupa sobre el negocio de la salud. Se impuso la obligatoriedad de realizar los aptos médicos exclusivamente con dos empresas privadas, ATTIMO y MEBNA, rechazando sistemáticamente los certificados de obras sociales y prepagas que presentaban los jugadores, obligándolos a pagar nuevamente por un servicio que ya tenían cubierto.

En aquel momento, se citó en actas oficiales que el propio Omar Sperdutti defendió la firma de estos contratos de exclusividad con un argumento financiero. El presidente aseguró ante el Consejo Directivo que el acuerdo era beneficioso porque "el 40% de lo recaudado vuelve a la Liga", intentando justificar así el monopolio otorgado a las prestadoras médicas.

La hipótesis que ahora deberá investigarse es que ese flujo de dinero, lejos de volver a los clubes en obras o servicios, estaría siendo canalizado hacia las sociedades anónimas de la familia Sperdutti mediante el esquema de triangulación financiera descrito en la ampliación de la denuncia.

El Gobierno, ante una decisión inminente

Con esta nueva denuncia sobre la mesa, que incluye pruebas documentales de los movimientos bancarios, la pelota pasa al terreno del Gobierno provincial.

La Dirección de Personas Jurídicas ya cuenta con un informe previo —elaborado a principios de enero— que alertaba sobre irregularidades administrativas y falta de balances aprobados en la entidad madre del fútbol local. Ahora, a ese expediente se suman las acusaciones de desvío de fondos y conflictos de interés. Se espera que en los próximos días las autoridades provinciales definan si los elementos acumulados son suficientes para avanzar con la intervención de la institución.