Quini 6: los resultados del sorteo 3341 del miércoles 21 de enero

El Quini 6 te presenta los resultados y ganadores de un nuevo sorteo, por eso controlá tu cartón y conocé el pozo millonario que ofrece este popular juego de azar

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella [email protected]
El Quini 6 realizó este miércoles 21 de enero de 2026 el sorteo 3341, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación te dejamos todos los resultados y los gandores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

  • TRADICIONAL

08 - 11 - 14 - 17 - 18 - 31

  • LA SEGUNDA

01 - 07 - 20 - 21 - 32 - 42

  • REVANCHA

00 - 33 - 35 - 37 - 38 - 43

  • SIEMPRE SALE

06 - 08 - 27 - 31 - 33 - 40

  • POZO EXTRA

00 - 01 - 07 - 08 - 11 - 14 - 17 - 18 - 20 - 21 - 31 - 32 - 33 - 35 - 37 - 38 - 42 - 43

quini 6 apostador gano sorteo del miercoles 3.jpg
Quini 6: ganadores del sorteo 3341 del miércoles 21 de enero

TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $5.512.801.887

TRADICIONAL 5 aciertos, 72 ganadores $470.468,25

TRADICIONAL 4 aciertos, 3.616 ganadores $3.000

SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $993.879.331

SEGUNDA 5 aciertos, 50 ganadores $677.474,28

SEGUNDA 4 aciertos, 1.975 ganadores $5.145,37

REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $5.047.585.745

SIEMPRE SALE 5 aciertos, 14 ganadores $21.707.745,43

POZO EXTRA 6 aciertos, 2.372 ganadores $65.345,70

quini 6 premio ganador sorteo miercoles.jpg
¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los:

  • Miércoles a las 21.15
  • Domingos a las 21.15

