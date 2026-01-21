Quini 6: los resultados del sorteo 3341 del miércoles 21 de enero.

El Quini 6 realizó este miércoles 21 de enero de 2026 el sorteo 3341, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación te dejamos todos los resultados y los gandores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
- TRADICIONAL
08 - 11 - 14 - 17 - 18 - 31
- LA SEGUNDA
01 - 07 - 20 - 21 - 32 - 42
- REVANCHA
00 - 33 - 35 - 37 - 38 - 43
- SIEMPRE SALE
06 - 08 - 27 - 31 - 33 - 40
- POZO EXTRA
00 - 01 - 07 - 08 - 11 - 14 - 17 - 18 - 20 - 21 - 31 - 32 - 33 - 35 - 37 - 38 - 42 - 43
Quini 6: ganadores del sorteo 3341 del miércoles 21 de enero
TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $5.512.801.887
TRADICIONAL 5 aciertos, 72 ganadores $470.468,25
TRADICIONAL 4 aciertos, 3.616 ganadores $3.000
SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $993.879.331
SEGUNDA 5 aciertos, 50 ganadores $677.474,28
SEGUNDA 4 aciertos, 1.975 ganadores $5.145,37
REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $5.047.585.745
SIEMPRE SALE 5 aciertos, 14 ganadores $21.707.745,43
POZO EXTRA 6 aciertos, 2.372 ganadores $65.345,70
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15