REVANCHA

00 - 33 - 35 - 37 - 38 - 43

SIEMPRE SALE

06 - 08 - 27 - 31 - 33 - 40

POZO EXTRA

00 - 01 - 07 - 08 - 11 - 14 - 17 - 18 - 20 - 21 - 31 - 32 - 33 - 35 - 37 - 38 - 42 - 43

quini 6 apostador gano sorteo del miercoles 3.jpg Quini 6: los resultados del sorteo 3341 del miércoles 21 de enero.

Quini 6: ganadores del sorteo 3341 del miércoles 21 de enero

TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $5.512.801.887

TRADICIONAL 5 aciertos, 72 ganadores $470.468,25

TRADICIONAL 4 aciertos, 3.616 ganadores $3.000

SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $993.879.331

SEGUNDA 5 aciertos, 50 ganadores $677.474,28

SEGUNDA 4 aciertos, 1.975 ganadores $5.145,37

REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $5.047.585.745

SIEMPRE SALE 5 aciertos, 14 ganadores $21.707.745,43

POZO EXTRA 6 aciertos, 2.372 ganadores $65.345,70

quini 6 premio ganador sorteo miercoles.jpg Quini 6: los resultados del sorteo 3341 del miércoles 21 de enero.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: