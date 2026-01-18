El Quini 6 realizó este domingo 18 de enero de 2026 el sorteo 3340, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación te dejamos todos los resultados y los gandores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3340 del domingo 18 de enero
- TRADICIONAL
03 - 17 - 31 - 33 - 34 - 38
- LA SEGUNDA
14 - 19 - 26 - 30 - 37 - 40
- REVANCHA
21 - 23 - 24 - 27 - 37 - 43
- SIEMPRE SALE
04 - 05 - 09 - 13 - 20 - 29
- POZO EXTRA
03 - 14 - 17 - 19 - 21 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 31 - 33 - 34 - 37 - 38 - 40 - 43
Quini 6: ganadores del sorteo 3340 del domingo 18 de enero
TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $5.305.641.821,55
TRADICIONAL 5 aciertos, 12 ganadores $3.566.182,50
TRADICIONAL 4 aciertos, 1.031 ganadores $12.452,24
SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $786.719.266,20
SEGUNDA 5 aciertos, 18 ganadores $2.377.455,00
SEGUNDA 4 aciertos, 899 ganadores $14.280,60
REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $4.692.849.874,20
SIEMPRE SALE 5 aciertos, 1 ganador $383.828.220,00
POZO EXTRA 6 aciertos, 1.020 ganadores $151.960,78
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15