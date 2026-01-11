REVANCHA

13 - 27 - 31 - 33 - 35 - 42

SIEMPRE SALE

04 - 06 - 07 - 17 - 19 - 35

POZO EXTRA

01 - 04 - 06 - 10 - 13 - 14 - 15 - 17 - 22 - 27 - 28 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 42 - 45

quini 6 resultados sorteo miercoles 1 Quini 6: los resultados del sorteo 3338 del domingo 11 de enero.

Quini 6: ganadores del sorteo 3338 del domingo 11 de enero

TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $4.823.946.064,35

TRADICIONAL 5 aciertos, 47 ganadores $927.123,13

TRADICIONAL 4 aciertos, 2.262 ganadores $5.779,15

SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $780.000.000,00

SEGUNDA 5 aciertos, 63 ganadores $691.663,29

SEGUNDA 4 aciertos, 2.786 ganadores $4.692,19

REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $3.868.019.130,60

SIEMPRE SALE 5 aciertos, 60 ganadores $6.512.355,45

POZO EXTRA 6 aciertos, 4.438 ganadores $34.925,64

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: