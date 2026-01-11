El Quini 6 realizó este domingo 11 de enero de 2026 el sorteo 3338, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación te dejamos todos los resultados y los gandores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3338 del domingo 11 de enero
- TRADICIONAL
14 - 15 - 17 - 28 - 32 - 34
- LA SEGUNDA
01 - 04 - 06 - 10 - 22 - 45
- REVANCHA
13 - 27 - 31 - 33 - 35 - 42
- SIEMPRE SALE
04 - 06 - 07 - 17 - 19 - 35
- POZO EXTRA
01 - 04 - 06 - 10 - 13 - 14 - 15 - 17 - 22 - 27 - 28 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 42 - 45
Quini 6: ganadores del sorteo 3338 del domingo 11 de enero
TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $4.823.946.064,35
TRADICIONAL 5 aciertos, 47 ganadores $927.123,13
TRADICIONAL 4 aciertos, 2.262 ganadores $5.779,15
SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $780.000.000,00
SEGUNDA 5 aciertos, 63 ganadores $691.663,29
SEGUNDA 4 aciertos, 2.786 ganadores $4.692,19
REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $3.868.019.130,60
SIEMPRE SALE 5 aciertos, 60 ganadores $6.512.355,45
POZO EXTRA 6 aciertos, 4.438 ganadores $34.925,64
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15