REVANCHA

05 - 13 - 16 - 32 - 35 - 39

SIEMPRE SALE

07 - 12 - 19 - 30 - 33 - 36

POZO EXTRA

04 - 05 - 09 - 11 - 13 - 16 - 17 - 20 - 26 - 27 - 29 - 32 - 35 - 39 - 40

quini 6 ganador premio la segunda sorteo del miercoles 1.jpg Quini 6: los resultados del sorteo 3337 del miércoles 7 de enero.

Quini 6: ganadores del sorteo 3337 del miércoles 7 de enero

TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $4.542.920.093

TRADICIONAL 5 aciertos, 13 ganadores $2.637.092,08

TRADICIONAL 4 aciertos, 1.190 ganadores $8.642,57

SEGUNDA 6 aciertos, 1 GANADOR $1.804.766.386,50 (apostador de Capital Federal)

SEGUNDA 5 aciertos, 145 ganadores $236.428,94

SEGUNDA 4 aciertos, 3.226 ganadores $3.188,05

REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $3.386.931.424

SIEMPRE SALE 5 aciertos, 34 ganadores $9.043.974

POZO EXTRA 6 aciertos, 996 ganadores $156.092,65

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: