Quini 6: los resultados del sorteo 3337 del miércoles 7 de enero.

El Quini 6 realizó este miércoles 7 de enero de 2026 el sorteo 3337, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación te dejamos todos los resultados y los gandores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
- TRADICIONAL
04 - 09 - 27 - 29 - 39 - 40
- LA SEGUNDA
11 - 17 - 20 - 26 - 29 - 32
- REVANCHA
05 - 13 - 16 - 32 - 35 - 39
- SIEMPRE SALE
07 - 12 - 19 - 30 - 33 - 36
- POZO EXTRA
04 - 05 - 09 - 11 - 13 - 16 - 17 - 20 - 26 - 27 - 29 - 32 - 35 - 39 - 40
TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $4.542.920.093
TRADICIONAL 5 aciertos, 13 ganadores $2.637.092,08
TRADICIONAL 4 aciertos, 1.190 ganadores $8.642,57
SEGUNDA 6 aciertos, 1 GANADOR $1.804.766.386,50 (apostador de Capital Federal)
SEGUNDA 5 aciertos, 145 ganadores $236.428,94
SEGUNDA 4 aciertos, 3.226 ganadores $3.188,05
REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $3.386.931.424
SIEMPRE SALE 5 aciertos, 34 ganadores $9.043.974
POZO EXTRA 6 aciertos, 996 ganadores $156.092,65
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15