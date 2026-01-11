Chino en las escuelas, la apuesta firme de la DGE en un mundo que discute el soft power de China

escuela perito moreno dge La escuela primaria Perito Moreno será la sede para la enseñanza de chino mandarín en Luján de Cuyo.

En tanto, a mediados de 2026, y una vez que arriben a Mendoza más docentes provenientes de China, se iniciarán las clases en la escuela Manuel Ignacio Molina, de San Rafael.

Por qué chino en las escuelas de la DGE

“El aprendizaje de idiomas estratégicos como el chino abre puertas no solo en lo cultural, sino también en lo laboral. Mendoza necesita jóvenes preparados para integrarse a un mundo global”, dijo el ministro de Educación y director de la DGE, Tadeo García Zalazar, cuando formalizó el convenio de cooperación internacional para la enseñanza de lenguas de China.

Ese acuerdo, firmado con la Universidad Normal de Nanjing, es el que permite que alumnos de escuelas primarias y secundarias de Mendoza se capaciten en el idioma chino, a través del Instituto Confucio, una institución educativa impulsada por el gobierno de la República Popular China, dedicada a promover el idioma y la cultura china a nivel mundial.

Los cursos son brindados por especialistas y profesores que China envía a Mendoza.

Para García Zalazar, no se trata de un “acuerdo cultural”, sino de una inversión para el futuro del empleo mendocino.

garcia zalazar chino escuelas dge Tadeo García Zalazar, director de la DGE e impulsor del proyecto de enseñanza de chino mandarín en las escuelas de Mendoza.

“Si la inversión viene a Mendoza, ya sea en minería, energía o tecnología, debe encontrar un capital humano competitivo, bilingüe y altamente especializado”, explicó el ministro sobre por qué asoma como fundamental la enseñanza de chino mandarín en las escuelas locales.

Es claro: en un mercado laboral cada vez más vinculado a Asia, el dominio del chino mandarín aparece como una ventaja competitiva concreta para los jóvenes.

No se trata de formar traductores. Tampoco de aprender el idioma apuntando a viajar a China. Se trata de formar en Mendoza perfiles técnicos con una herramienta lingüística diferencial. De que los futuros profesionales y trabajadores mendocinos sean capaces de interactuar con un mundo productivo en el que China tiene cada vez más presencia.

Aprender chino se trata de aprender a negociar, a leer contratos, a entender códigos culturales. E incorporarlo desde edades tempranas, como promueve la DGE, permite construir un capital cultural y laboral diferencial con años de anticipación.

chino escuelas dge mendoza china La República Popular China promueve no solo el estudio de su idioma sino también de su cultura. En Mendoza, lo hace a través del Instituto Confucio, que firmó un convenio con la DGE.

El chino mandarín no llega para reemplazar el inglés, que sigue siendo la lengua más usada a nivel global, pero sí se va consolidando por ser el idioma del principal socio comercial de buena parte del mundo.

El contexto global detrás de la enseñanza del chino

Pero la expansión de la enseñanza del chino mandarín va más allá de la perspectiva educativa o laboral local. A nivel internacional, la difusión del idioma forma parte de una estrategia más amplia de China para fortalecer su presencia cultural en distintos países del mundo.

Para el gobierno chino, no es solo una cuestión de idiomas.

El Instituto Confucio, a través del cual se brindan los cursos, se define a sí mismo como un proyecto a nivel mundial del Ministerio de Educación de la República Popular China, iniciado en 2004, y bautizado con el nombre del mayor pensador de la historia de ese país, Confucio.

El objetivo del proyecto no solo es la difusión de la lengua, sino también de la cultura china a nivel global.

chino mandarin escuelas dge china Hay más de 500 Institutos Confucio que enseñan chino mandarín en todo el mundo. En Mendoza, lo hacen a través de la Universidad de Congreso.

De hecho, durante 2025, los alumnos mendocinos que apostaron por el aprendizaje del chino mandarín también participaron de actividades y eventos que reflejaron aspectos tradicionales de la cultura china.

Así, además de practicar caligrafía, los adolescentes también aprendieron juegos típicos como el jianzi (pelota voladora) y probaron platos tradicionales de la gastronomía china.

El soft power chino, la expansión del idioma y la mirada de la DGE

En el escenario internacional, la expansión de los Institutos Confucio suele ser interpretada como parte de la estrategia de soft power -o poder blando- de China.

A diferencia de otras formas de poder, esta influencia se construye a partir de la cultura y la educación, mediante la difusión del idioma y de tradiciones del país asiático.

El objetivo del llamado soft power chino es mejorar la imagen del país y fortalecer vínculos con otras sociedades, en un contexto mundial atravesado por tensiones políticas y debates sobre su sistema de gobierno.

“Nuestra mirada desde Mendoza es estrictamente pragmática y está centrada en el desarrollo de capacidades”, dijo a Diario UNO el ministro de Educación y director general de Escuelas, Tadeo García Zalazar, al ser consultado sobre si el gobierno provincial tiene en cuenta estos debates globales a la hora de avanzar con convenios para la enseñanza de chino mandarín en las escuelas.

Donald Trump Xi Jinping Donald Trump y Xi Jinping, presidentes de Estados Unidos y China, las dos principales economías del mundo.

“El chino mandarín es hoy el idioma de la segunda economía del mundo y de algunos de nuestros principales socios en minería y energía”, argumentó.

Para García Zalazar, el idioma no debe leerse como una cuestión ideológica, sino como una herramienta de trabajo. “Es igual que cuando pusimos a la matemática como prioridad en las escuelas: lo que buscamos es que nuestros chicos tengan herramientas que sirvan en la realidad”.

“Entendemos y respetamos los debates globales, pero nuestra gestión se basa en acuerdos de cooperación técnica y educativa transparentes. Aprender chino mandarín no es comprar un modelo político, sino ganar la posibilidad de sentarse a negociar de igual a igual con quienes hoy están invirtiendo en la provincia”, definió el ministro.

“El mejor puente que podemos construir para que a Mendoza le vaya bien es que nuestra gente entienda y sepa dialogar con el mundo, sin prejuicios y con la mirada puesta en el crecimiento de nuestra producción”, cerró el titular de la DGE.