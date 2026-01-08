La DGE creó 2 nuevas carreras terciarias: Profesorado de Danzas y Tecnicatura en Alojamientos Turísticos

Día Nacional de la Danza.JPG Se podrá estudiar el Profesorado de Danzas en Mendoza y de manera gratuita con una nueva carrera de la DGE.

Nueva carrera docente en Mendoza

Por otra parte, la DGE avanzó en el proceso de actualización curricular del Profesorado de Danzas, en consonancia con los lineamientos curriculares para la formación docente inicial establecidos por el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) y el Consejo Federal de Educación. La oferta estará disponible desde este año.

La actualización responde a la necesidad de adecuar los diseños curriculares vigentes —aprobados entre 2009 y 2014— a los nuevos marcos normativos, a las capacidades profesionales definidas a nivel federal y a los requerimientos actuales del sistema educativo. El proceso incluyó instancias de consulta y construcción colaborativa con los institutos de educación superior, encuentros virtuales y asistencia técnica del INFOD.

Desde la DGE destacaron que la formación de docentes en el área de danzas resulta estratégica para garantizar el derecho a una educación integral y dar cumplimiento al marco normativo nacional, fortaleciendo la calidad de la formación docente inicial en la provincia.