La DGE creó 2 nuevas carreras terciarias: Profesorado de Danzas y Tecnicatura en Alojamientos Turísticos

La Dirección General de Escuelas (DGE) aprobó el nuevo plan de estudios de la carrera Tecnicatura Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos y el Profesorado de Danzas, fortaleciendo la oferta de Educación Superior Técnico Profesional para el desarrollo productivo, turístico regional, como a la educación integral.
La novedad se conoció este jueves en el Boletín Oficial y fue elaborada a partir de un proceso participativo que involucró a equipos docentes de los Institutos de Educación Superior, coordinadores de carrera y organismos especializados, incorporando las demandas actuales del sector administrativo y productivo, así como los avances tecnológicos del campo profesional.
La carrera tendrá carácter jurisdiccional y podrá implementarse en institutos de gestión estatal y privada de todas las regiones de la provincia -Centro, Norte, Sur, Valle de Uco y Este-, previa autorización de la Dirección de Educación Superior. Asimismo, se iniciarán los trámites correspondientes para obtener la validez nacional del título, conforme con los lineamientos del Ministerio de Educación de la Nación y el Consejo Federal de Educación.
Nueva carrera docente en Mendoza
Por otra parte, la DGE avanzó en el proceso de actualización curricular del Profesorado de Danzas, en consonancia con los lineamientos curriculares para la formación docente inicial establecidos por el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) y el Consejo Federal de Educación. La oferta estará disponible desde este año.
La actualización responde a la necesidad de adecuar los diseños curriculares vigentes —aprobados entre 2009 y 2014— a los nuevos marcos normativos, a las capacidades profesionales definidas a nivel federal y a los requerimientos actuales del sistema educativo. El proceso incluyó instancias de consulta y construcción colaborativa con los institutos de educación superior, encuentros virtuales y asistencia técnica del INFOD.
Desde la DGE destacaron que la formación de docentes en el área de danzas resulta estratégica para garantizar el derecho a una educación integral y dar cumplimiento al marco normativo nacional, fortaleciendo la calidad de la formación docente inicial en la provincia.