La DGE fijó nuevas reglas contra el ausentismo en el jardín: de llamados a denuncias por abandono

Nivel inicial lectura.jpg La DGE activó un protocolo de acción ante el alto porcentaje de ausentismo dado en salas de 4 y 5 años de Nivel Inicial.

El “Reglamento de Asistencia y Presencialidad de los niños que asisten a salas de 4 y 5 años, en instituciones escolares de Nivel Inicial” marca desde la intervención del docente ante 3 inasistencias injustificadas hasta la denuncia a los padres ante la Justicia de Paz por abandono escolar.

Por qué es importante que los niños vayan al jardín, según la DGE

Además del reglamento, la DGE aprobó un documento titulado “Fundamentación político-pedagógica de la importancia que tiene la asistencia continua de los niños a instituciones escolares de Nivel Inicial de la Provincia de Mendoza”.

A través de él, la autoridad escolar explica que la escuela ofrece la posibilidad de que todas las personas se desarrollen como sujetos de derecho. Que tanto la cantidad como la calidad del tiempo en el aula son determinantes para el desarrollo cognitivo, social, afectivo y psicomotor y que si un niño no asiste a clases, pierde la oportunidad de "tamizar la experiencia por su cuerpo", lo que lo pone en desventaja frente a quienes sí asisten.

La discontinuidad genera trayectorias escolares débiles, baja densidad de aprendizajes y la ruptura de rutinas y procesos de transmisión cultural.

salitas dge jardin nivel inicial escuelas.jpg El nuevo reglamento de inasistencias de la DGE apunta a salas de 4 y 5 de Nivel Inicial.

Medidas de la DGE contra el ausentismo en niños de Nivel Inicial

La resolución publicada en el Boletín Oficial determina que las instituciones educativas de Nivel Inicial deberán incorporar en su Proyecto Educativo Institucional, acciones concretas tendientes a promover la asistencia y presencialidad continua de los niños y fomentar el compromiso de los adultos responsables de ellos.

Y dispone que aquellos niños que concurren a las salas de 4 y 5 años de Nivel Inicial que hubiesen excedido el límite de 10 inasistencias injustificadas y consecutivas, o bien 20 inasistencias injustificadas no consecutivas acumuladas, pasarán a considerarse “en situación de riesgo por inasistencia”.

Antes de ello, establece una especie de sistema de alerta con momentos de intervención, tanto del docente como del equipo directivo.

dge inasistencias nivel inicial infografia

Así, ante 3 inasistencias injustificadas acumuladas del niño a la escuela, el docente de la salita debe establecer contacto telefónico o una comunicación simple con los adultos responsables para verificar la situación y reafirmar la importancia de la asistencia continua.

Ante 5 inasistencias injustificadas acumuladas ya interviene el equipo directivo citando formalmente a los adultos responsables para la firma de un "Acta Compromiso"; y si se detectan indicios de vulneración de derechos, se inician acciones preventivas de acompañamiento.

Ante 8 inasistencias injustificadas acumuladas, interviene la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE) en gestión pública, o Servicio de Orientación Escolar en gestión privada.

El equipo directivo deberá enviar un informe detallado con probanzas para obtener asesoría técnica y activar mecanismos de prevención de ausentismo crítico. Los adultos serán citados por la DAE para firmar un nuevo acta compromiso.

Ante 10 inasistencias injustificadas acumuladas se da paso a la Inspección Técnica Seccional; es decir que se informa al supervisor, quien evaluará el caso y brindará sugerencias sobre los pasos a seguir.

Un niño entra oficialmente en Situación de Riesgo por Inasistencia bajo dos condiciones específicas:

20 o más inasistencias injustificadas alternadas: se debe derivar el caso al Programa PODEs (Protección y Orientación del Derecho a la Escolaridad).

10 inasistencias injustificadas y consecutivas: también requiere la derivación inmediata al Programa PODEs.

Como medida extrema, la DGE también considera la denuncia ante el Juzgado de Paz correspondiente. Esta debe darse en casos de abandono escolar, que se da cuando se registra que el niño no está escolarizado ni activo en el sistema (GEI).