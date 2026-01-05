La DGE reformó la primaria y ahora se podrá repetir primer grado en Mendoza

La Dirección General de Escuelas (DGE) decidió imprimirle un fuerte cambio a la educación primaria: disolvió la unidad pedagógica que hasta ahora conformaban primero y segundo grado, por lo que a los alumnos se les exigirá que acrediten saberes por cada año. Esa ruptura hará que quien no pueda aprobar los saberes básicos, podrá repetir primer grado, algo que hasta ahora no ocurría.
El cambio regirá para quienes cursen primer grado en este ciclo lectivo 2026, pero tendrán instancias de recuperación para poder acreditar los saberes. Eso quedó plasmado en la resolución 6.970 del 2025.
"La unidad pedagógica que conformaban primero y segundo grado dejó de 'favorecer' a los estudiantes y decidimos avanzar con este cambio que va en consonancia con nuestro Plan Provincial de Alfabetización, en donde se establecen saberes básicos tanto para lengua como para matemáticas", explicó la Subsecretaria de Educación, Claudia Ferrari.
La funcionaria detalló que al romperse ese bloque que conformaban primero y segundo grado, a los alumnos se les exigirá acreditar los aprendizajes básicos de lengua y matemáticas hasta el 27 de noviembre, y si no lo logró hasta ese fin de ciclo lectivo tendrá instancias de recuperación.
"La primera será hasta el 19 de diciembre y si no lograra acreditar lo necesario tendrá otra instancia en febrero, que en general arranca aproximadamente el 10 de febrero y se extiende hasta el inicio del próximo ciclo lectivo".
Mendoza pionera en implementar los cambios
Ferrari contó que Mendoza es una de las provincias pioneras en implementar este cambio en la Educación Primaria, que se discutió durante todo el año en el Consejo Federal de Educación.
"En el Consejo se reformuló la resolución que había creado esa unidad pedagógica de primero y segundo grado y nosotros desde el ministerio de Educación decidimos avanzar, porque además venimos trabajando el tema de la alfabetización desde las salas de 4 y 5 años", explicó.
El trabajo al que alude le permitirá a los docentes de primer grado contar con un informe del nivel de alfabetización con el que llegan los alumnos, y eso será su punto de partida para reforzar lo que sea necesario durante el cursado.
Asimismo, apuntaron que la ampliación progresiva de la cobertura de la escolarización temprana, particularmente en sala de 3 años, ha contribuido a prevenir discontinuidades y fragmentaciones posteriores en las trayectorias educativas.