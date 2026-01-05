La DGE reformó la primaria y ahora se podrá repetir primer grado en Mendoza

Realidad. En lo que va del año las escuelas primarias mendocinas perdieron 11 días de clases. Las secundarias, 10. A partir del cambio que implementó la DGE en la Escuela Primaria, ahora los estudiantes de primer grado que no acrediten los saberes básicos exigidos podrán repetir de grado.

La funcionaria detalló que al romperse ese bloque que conformaban primero y segundo grado, a los alumnos se les exigirá acreditar los aprendizajes básicos de lengua y matemáticas hasta el 27 de noviembre, y si no lo logró hasta ese fin de ciclo lectivo tendrá instancias de recuperación.

"La primera será hasta el 19 de diciembre y si no lograra acreditar lo necesario tendrá otra instancia en febrero, que en general arranca aproximadamente el 10 de febrero y se extiende hasta el inicio del próximo ciclo lectivo".

Mendoza pionera en implementar los cambios

Ferrari contó que Mendoza es una de las provincias pioneras en implementar este cambio en la Educación Primaria, que se discutió durante todo el año en el Consejo Federal de Educación.

Primaria DGE Mendoza es de las provincias pioneras en implementar este cambio en la Primaria.

"En el Consejo se reformuló la resolución que había creado esa unidad pedagógica de primero y segundo grado y nosotros desde el ministerio de Educación decidimos avanzar, porque además venimos trabajando el tema de la alfabetización desde las salas de 4 y 5 años", explicó.

El trabajo al que alude le permitirá a los docentes de primer grado contar con un informe del nivel de alfabetización con el que llegan los alumnos, y eso será su punto de partida para reforzar lo que sea necesario durante el cursado.

Asimismo, apuntaron que la ampliación progresiva de la cobertura de la escolarización temprana, particularmente en sala de 3 años, ha contribuido a prevenir discontinuidades y fragmentaciones posteriores en las trayectorias educativas.