El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que se encuentra "bien" al igual que su esposa, Cilia Flores, y que ambos se sienten "fuertes", en un mensaje que dio a conocer este sábado su hijo Nicolás Maduro Guerra, a una semana de su arresto por parte de las fuerzas estadounidenses.
Primer mensaje de Maduro desde la cárcel en Estados Unidos: "Estamos fuertes, somos unos luchadores"
Nicolás Maduro Guerra aseguró que su padre "no pudo ser vencido por ninguna vía". "Fue necesaria una fuerza desproporcionada", dijo en referencia a Estados Unidos
"Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes, que 'nosotros estamos bien, somos unos luchadores'", aseguró Nicolás Maduro Guerra en un video publicado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y que corresponde a la primera señal pública del exmandatario desde su detención.
Además, según supo la agencia Noticias Argentinas, señaló que su padre "no pudo ser vencido por ninguna vía" y que, según su visión, fue necesaria "una fuerza desproporcionada" por parte de Estados Unidos para lograr su detención. "Pero no lo vencieron. Él está fuerte", reiteró.
La detención de Nicolás Maduro
Maduro y su esposa fueron arrestados el sábado pasado en Caracas, acusados de distintos delitos vinculados al narcoterrorismo y ese mismo día fueron trasladados a una prisión en la ciudad de Nueva York, donde comparecieron por primera vez el lunes de esta semana.
La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, confirmó que el expresidente de Venezuela“ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos”.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos había presentado cargos formales contra Nicolás Maduro en marzo de 2020 por su supuesto vínculo para favorecer el narcotráfico internacional.