Primer mensaje de Maduro desde la cárcel en Estados Unidos: "Estamos fuertes, somos unos luchadores"

"Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes, que 'nosotros estamos bien, somos unos luchadores'", aseguró Nicolás Maduro Guerra en un video publicado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y que corresponde a la primera señal pública del exmandatario desde su detención.

Además, según supo la agencia Noticias Argentinas, señaló que su padre "no pudo ser vencido por ninguna vía" y que, según su visión, fue necesaria "una fuerza desproporcionada" por parte de Estados Unidos para lograr su detención. "Pero no lo vencieron. Él está fuerte", reiteró.