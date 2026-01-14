REVANCHA

02 - 03 - 18 - 22 - 25 - 36

SIEMPRE SALE

07 - 19 - 26 - 33 - 36 - 41

POZO EXTRA

01 - 02 - 03 - 07 - 16 - 18 - 22 - 24 - 25 - 27 - 35 - 36 - 37 - 41

quini 6 sorteo resultados ganadores Quini 6: los resultados del sorteo 3339 del miércoles 14 de enero.

Quini 6: ganadores del sorteo 3339 del miércoles 14 de enero

TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $5.029.709.022

TRADICIONAL 5 aciertos, 31 ganadores $1.088.780,23

TRADICIONAL 4 aciertos, 1.688 ganadores $5.998,61

SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $780.000.000,00

SEGUNDA 5 aciertos, 51 ganadores $661.807,59

SEGUNDA 4 aciertos, 5.623 ganadores $3.000

REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $4.220.357.758

SIEMPRE SALE 5 aciertos, 56 ganadores $5.407.179,59

POZO EXTRA 6 aciertos, 368 ganadores $421.195,65

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: