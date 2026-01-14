El Quini 6 realizó este miércoles 14 de enero de 2026 el sorteo 3338, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación te dejamos todos los resultados y los gandores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3339 del miércoles 14 de enero
- TRADICIONAL
07 - 18 - 25 - 27 - 37 - 41
- LA SEGUNDA
01 - 16 - 22 - 24 - 35 - 41
- REVANCHA
02 - 03 - 18 - 22 - 25 - 36
- SIEMPRE SALE
07 - 19 - 26 - 33 - 36 - 41
- POZO EXTRA
01 - 02 - 03 - 07 - 16 - 18 - 22 - 24 - 25 - 27 - 35 - 36 - 37 - 41
Quini 6: ganadores del sorteo 3339 del miércoles 14 de enero
TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $5.029.709.022
TRADICIONAL 5 aciertos, 31 ganadores $1.088.780,23
TRADICIONAL 4 aciertos, 1.688 ganadores $5.998,61
SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $780.000.000,00
SEGUNDA 5 aciertos, 51 ganadores $661.807,59
SEGUNDA 4 aciertos, 5.623 ganadores $3.000
REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $4.220.357.758
SIEMPRE SALE 5 aciertos, 56 ganadores $5.407.179,59
POZO EXTRA 6 aciertos, 368 ganadores $421.195,65
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15