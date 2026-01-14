La fiscal de Homicidios Claudia Ríos imputó este miércoles a Rebeca Ortuvia por el caso del crimen de un joven de 19 años en Guaymallén. La mujer fue señalada por Micaela Lucero, una de las detenidas, como la persona que viajaba en el asiento del acompañante del VW Gol y quien habría gritado la frase "atropellalo, atropellalo" momentos antes de que arrollen a la víctima.
Imputaron a otra mujer por el atropello y crimen de un chico de 19 años en Guaymallén
Una nueva mujer fue señalada como la que habría gritado "atropellalo" durante el crimen del joven de 19 años. Se trata de Rebeca Ortuvia
Ortuvia será investigada, al igual que los otros dos imputados, por homicidio agravado por alevosía, un delito que prevé como única pena la prisión perpetua.
El martes, la pareja conformada por Lucas Mariano Tello (31) y su novia Micaela Lucero recibió la prisión preventiva bajo la misma acusación. Ambos permanecerán alojados en el penal mientras avanza la investigación que busca reconstruir los minutos previos al atropello que le costó la vida al joven.
La teoría que se baraja por el crimen en Guaymallén
Si bien era Lucas Tello quien estaba manejando el VW Gol, la fiscal Claudia Ríos sostiene que Micaela Lucero circulaba como acompañante y le gritaba "¡dale, pasale por encima!" mientras perseguían al joven de 19 años. Por este motivo, ambos están acusados como coatuores del hecho de sangre.
Sin embargo, Micaela Lucero declaró en la causa y aportó una versión distinta. Dijo que en realidad iba sentada en el asiento trasero del auto y que en el acompañante iba su concuñada -novia del hermano de Lucas Tello- quien le decía al conductor que atropellara al chico.
De hecho, aseguró que en los minutos previos se había producido un altercado en la plaza Libertad entre esta mujer y una conocida de la víctima fatal, del cual ella no tuvo nada que ver.
Incluso en la audiencia de prisión preventiva su abogado pidió la libertad de Micaela Lucero, o al menos la prisión domiciliaria, asegurando que la joven no generó el conflicto que derivó en el crimen. Este planteo fue rechazado por la jueza.
El crimen del chico de 19 años
En la noche del 26 de diciembre pasado se produjo un altercado entre dos grupos de jóvenes que se encontraban en la plaza Libertad de Guaymallén. De un lado estaban Lucas Tello con su hermano y las novias de ambos, mientras que del otro se encontraba Nicolás Varas, un amigo y sus dos parejas.
Las mujeres de ambos grupos comenzaron a discutir por problemas previos y se produjo una pelea. Una hipótesis sostiene que luego de ese episodio, el chico de 19 años y su amigo se fueron con algunas pertenencias de la otra facción.
La acusación sostiene que Lucas Tello se subió a su auto VW Gol con Micaela Lucero y Rebeca Ortuvia y comenzaron a perseguirlos. Varios vehículos que circulaban en el lugar intentaron detener el accionar del conductor, ya que tenía intenciones de arrollar a los jóvenes. De hecho, un testigo declaró que escuchó a una mujer gritar desde el auto que pisara al joven.
Incluso Nicolás Varas se alcanzó a subir a un taxi con intenciones de evitar ser atropellado, pero el auto de Lucas Tello lo interceptó y obligó al taxista a que lo haga descender del auto.
A los 6 días el joven falleció en el Hospital Central.