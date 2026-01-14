La estrategia de la joven acusada de participar del crimen del chico atropellado: señalar a otra mujer

nicolas varas crimen guaymallen

Sin embargo, Micaela Lucero declaró en la causa y aportó una versión distinta. Dijo que en realidad iba sentada en el asiento trasero del auto y que en el acompañante iba su concuñada -novia del hermano de Lucas Tello- quien le decía al conductor que atropellara al chico. De hecho, aseguró que en los minutos previos se había producido un altercado en la plaza Libertad entre esta mujer y una conocida de la víctima fatal, del cual ella no tuvo nada que ver.

Incluso en la audiencia de prisión preventiva su abogado pidió la libertad de Micaela Lucero, o al menos la prisión domiciliaria, asegurando que la joven no generó el conflicto que derivó en el crimen. Este planteo fue rechazado por la jueza.

Atropellado y crimen en Guaymallén

En la noche del 26 de diciembre pasado se produjo un altercado entre dos grupos de jóvenes que se encontraban en la plaza Libertad de Guaymallén. De un lado estaban Lucas Tello con su hermano y las novias de ambos, mientras que del otro se encontraba Nicolás Varas, un amigo y sus dos parejas. Las mujeres de ambos grupos comenzaron a discutir por problemas previos y se produjo una pelea. Una hipótesis sostiene que luego de ese episodio, el chico de 19 años y su amigo se fueron con algunas pertenencias de la otra facción.

lucas tello crimen 3 Lucas Tello, el principal sospechoso del crimen en Guaymallén.

La acusación sostiene que Lucas Tello se subió a su auto VW Gol con Micaela Lucero como acompañante y comenzaron a perseguirlos. Varios vehículos que circulaban en el lugar intentaron detener el accionar del conductor, ya que tenía intenciones de arrollar a los jóvenes. De hecho, un testigo declaró que escuchó a una mujer gritar desde el auto que pisara al joven.

Incluso Nicolás Varas se alcanzó a subir a un taxi con intenciones de evitar ser atropellado, pero el auto de Lucas Tello lo interceptó y obligó al taxista a que lo haga descender del auto.

Para la acusación está totalmente descartado que hubo una legítima defensa en el crimen. Por el contrario, la alevosía implica que atropellaron la víctima tras perseguirla y dejarla en un estado de indefensión, incluso arrastrándola por varios metros cuando ya estaba debajo del vehículo, lo que le produjo las graves lesiones -incluida la amputación de sus dos piernas- que terminaron con su vida en los primeros días de enero.