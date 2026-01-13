Seguirá en la cárcel la pareja acusada de matar a un joven de 19 años en Guaymallén

lucas tello atropellado Lucas Tello es uno de los dos sospechosos de cometer el crimen en Guaymallén.

Por el contrario, la defensa particular de Tello -Carlos Moyano y Nicolás Camani- habían pedido el arresto domiciliario, cuestión que les fue negada.

Lucas Tello es conocido en el mundo musical y de la delincuencia. Además de tener antecedentes por drogas, amenazas y violencia de género, es sobrino del narcotraficante Marcelo Tello, conocido como Casca.

Este hombre, oriundo del barrio Lihué de Guaymallén, fue condenado junto a un ex policía a prisión perpetua en Santiago del Estero a mediados de 2012. El hombre fue sindicado en el asesinato de un narcotraficante colombiano que recibió 2 disparos en marzo de 2008.

Era el líder y cantante de una banda musical llamada Corte Previa, que se dedicaba a componer y hacer covers de canciones de cumbia. Solían presentarse en pequeños eventos privados y hasta tenían algunos temas subidos a su canal de Youtube.

Los antecedentes de la víctima

Nicolás Varas, el joven atropellado, también tiene antecedentes penales incluso desde que era menor de edad.

De hecho, en los primeros días de este año quedó detenido implicado en un crimen de un hombre que fue baleado por varias personas en Guaymallén.

Sin embargo, en febrero recuperó la libertad y la Fiscalía pidió su sobreseimiento por ese hecho debido a la contradicción de testigos en la causa.

nicolas varas atropellado Nicolás Varas, el chico atropellado.

El episodio del viernes 2 de enero no es el primero en que Nicolás Varas sufre en un atentado contra su vida. El 11 de febrero de 2024 ya había sido baleado por la espalda en Guaymallén, pero pudo sobrevivir al ataque.

El caso

El asesinato ocurrió la noche del 2 de enero cuando se produjo una pelea entre dos jóvenes que se encontraba en una plaza de Guaymallén.

De un lado estaban Lucas Tello con su pareja y otros amigos, mientras que del otro se encontraba Nicolás Varas y algunos jóvenes. Una versión apunta a que estos últimos intentaron robarles a los otros. Lo cierto es que ambas facciones se conocían de antes.

La reconstrucción apunta a que Lucas Tello se subió a su auto VW Gol con Micaela Lucero como acompañante y comenzaron a perseguir a Nicolás Varas y a otro joven.

Varios vehículos que circulaban en el lugar intentaron detener el accionar de Lucas Tello, ya que tenía intenciones de arrollar a los jóvenes. De hecho, un testigo declaró que escuchó a Micaela Lucero gritar: "¡Atropellalo, atropellalo!".

Incluso Nicolás Varas se alcanzó a subir a un taxi con intenciones de evitar ser atropellado, pero el auto de Lucas Tello lo interceptó y obligó al taxista a que lo haga descender del auto.

Para la acusación está totalmente descartado que hubo una legítima defensa en el crimen. Por el contrario, la alevosía implica que atropellaron la víctima tras perseguirla y dejarla en un estado de indefensión, incluso arrastrándola por varios metros cuando ya estaba debajo del vehículo, lo que le produjo las graves lesiones que terminaron con su vida.